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Число пострадавших от теракта выросло до 145 человек, включая семерых детей

Минздрав МО: В теракте в «Крокусе» пострадали 145 человек, среди них 7 детей
23 марта 2024, 01:04

Минздрав Московской области опубликовал официальный список пострадавших во время теракта в подмосковном Красногорске в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта 2024 года. Согласно ему, число пострадавших составило 145 человек, среди которых семеро детей.




33 человека были госпитализированы в больницу в Московской области после теракта, среди них есть и один ребёнок.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#минздрав мо
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Дептранс Москвы заявил, что все ограничения движения в районе «Крокуса» сняты
23 марта 2024, 01:11

Фото: iStock/AlexWang_AU

В Дептрансе Москвы заявили, что все ограничения на движение в районе «Крокус Сити Холла», где вечером 22 марта произошёл теракт, сняты. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#ограничение движения
#дептранс москвы
#подмосковье
#теракт
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МИД Австрии назвал шокирующим теракт в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 00:36

Фото: iStock/yuelan

Министерство иностранных дел Австрии заявило, что шокировано ужасными новостями из России и выразило соболезнования семьям погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
На данный момент более 20 стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.

«Мы, конечно, осуждаем терроризм в любом проявлении», – заявил, в частности, глава МИД Польши Радослав Сикорский.

А во внешнеполитическом ведомстве Германии назвали «ужасными» кадры произошедшего и призвали быстро провести расследование атаки.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о том, что призывы посольств США и Великобритании не посещать своим гражданам ТЦ в Москве, свидетельствуют о том, что их спецслужбы располагали информацией о возможных терактах.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#красногорск
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Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни
В России отменили массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни
22 марта 2024, 23:55

Фото: iStock/jorgeantonio

Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются, сообщило Минкультуры.
В ведомстве также выразили слова поддержки и соболезнование семьям погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

​Согласно предварительным данным, вооруженные боевики расстреляли около 40 человек, более 200 получили ранения.

В настоящее время сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Для ликвидации пожара в концертном зале задействованы вертолеты.

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#вертолёты
#происшествия
#подмосковье
#теракт
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Дмитрий Медведев: Террористы понимают только ответный террор
Зампред Совбеза РФ Медведев призвал к казням террористов и репрессиям их семей
22 марта 2024, 22:53

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» заявил, что террористы понимают только ответный террор. Об этом он написал в своём личном Telegram-канале.
По мнению замглавы Совбеза, никакие расследования и никакие суды не помогут после случившегося, если не противопоставить этому казни террористов и репрессии против их семей. Медведев считает, что в случае установления причастности к совершенному вечером в пятницу теракту киевского режима должны быть уничтожены как террористы, в том числе — и официальные лица государства, совершившего это злодеяние.

«Смерть за смерть», — жёстко подытожил бывший глава государства и бывший же премьер-министр России.

К уничтожению «выродков», совершивших данный теракт, призвал ранее и спикер Госдумы Вячеслав Володин. А глава комиссии ГД РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что все заказчики и исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» будут обязательно установлены и понесут самое суровое наказание.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о стрельбе и пожаре в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, где должен был проходить концерт группы «Пикник». По предварительным данным, погибли около 40 человек, а более 100 получили ранения. СК России начал уголовное дело по факту теракта.

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#дмитрий медведев
#вячеслав володин
#теракт
#террористы
#красногорск
#московская область
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Массовые перебои в работе Telegram после теракта в «Крокус сити холле»
22 марта 2024, 22:45

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта в концертном здании «Крокус сити холл» в 5 раз выше обычной пятницы, на соцсети – в 1,5-3,5 раза, сообщил РИА Новости эксперт Муртазин.
О произошедшем стало известно вечером 22 марта.

Неизвестные вооруженные мужчины ворвались в здание "Крокуса" и открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы "Пикник".

По информации ​властей, количество пострадавших в результате теракта превысило ​100 человек, 40 погибли.

В концертном ​зале продолжается пожар. На ​месте работают пожарные службы, задействованы вертолеты.

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#пожар
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#вертолёты
#пожарные
#подмосковье
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Цена на поездку такси в Москве выросла в два раза
22 марта 2024, 22:22

Фото: istockphoto.com/Apriori1

Цена на поездки в такси в Москве выросла в 1,5-2,5 раза, передает корреспондент РИА Новости.
"Заказов в разы больше, чем людей", - говорится в сообщении "Яндекс Такси" в приложении.

По информации агентства, стоимость поездки длительностью 40-50 минут превышает три тысячи.

Большой спрос на такси возможен из-за стрельбы в "Крокус Сити Холле". Прежде сообщалось, что неустановленные лица ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. По предварительным данным, 40 человек убиты.

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#такси
#концерт
#яндекс
#спрос
#поездки
#рф
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В Росавиации сообщили об усилении безопасности в аэропортах на фоне стрельбы в «Крокусе»
Росавиация: Меры безопасности усилены в московских аэропортах
22 марта 2024, 21:52

Фото: iStock/maxim4e4ek

В столичных аэропортах России усилили меры безопасности на фоне стрельбы в «Крокус Сити Холле», сообщили в Росавиации.
Меры по усилению безопасности введены на фоне теракта в концертном зале «Крокуса» в Красногорске.

«В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский», — сообщили в ведомстве.

Прежде сообщалось, что вооруженные мужчины в камуфляжных костюмах ворвались в здание и открыли огонь по толпе людей. После начала стрельбы многим удалось покинуть помещение, однако по-прежнему в нем находятся люди.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

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#рф
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В Оренбургской области мужчина убил женщину и покончил с собой
СК: в Оренбургской области мужчина убил женщину и покончил с собой
22 марта 2024, 20:50

Фото: istock / Dzurag

Органы следствия в Оренбургской области начали расследование уголовного дела по факту убийства женщины мужчиной, который, совершив преступление, покончил с собой.
Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по региону, ведется работа на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось о трагедии, произошедшей в поселке Первомайский Оренбургской области, где правоохранитель убил учительницу и покончил с собой. Причиной этого трагического события стал отказ женщины начать отношения.

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#сво
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Правительство продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год
22 марта 2024, 20:40

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Постановление правительства России о продлении ежемесячной денежной выплаты для участников специальной военной операции (СВО) на 2024 год опубликовано на сайте официального издания правовых актов.
Согласно этому документу, граждане, являющиеся ветеранами боевых действий и принимающие участие в специальных военных операциях, будут получать данную выплату без необходимости подачи заявления.

Установка таких мер социальной защиты подтверждается наличием соответствующего удостоверения единого образца, которое выдается гражданам по результатам признания их ветеранами боевых действий.

Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с начала текущего года.

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