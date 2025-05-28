«Я придираюсь к словам»: мачеха дочери Волочковой заявила, что Ариадна не вышла замуж

28 мая 2025, 12:18

Мачеха дочери Волочковой заявила, что Ариадна не вышла замуж

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Жена Игоря Вдовина опровергла слова Анастасии Волочковой о состоявшейся свадьбе дочери. Елена Николаевна уточнила, что в апреле Ариадна и Никита только обвенчались. Об этом сообщает VOICE со ссылкой на Woman.ru.







«У них еще не было свадьбы, было только венчание. Я порой придираюсь к словам, но свадьба классическая с ЗАГСом и регистрацией еще впереди», — пояснила телеведущая.