«Я придираюсь к словам»: мачеха дочери Волочковой заявила, что Ариадна не вышла замуж
Мачеха дочери Волочковой заявила, что Ариадна не вышла замуж
Жена Игоря Вдовина опровергла слова Анастасии Волочковой о состоявшейся свадьбе дочери. Елена Николаевна уточнила, что в апреле Ариадна и Никита только обвенчались. Об этом сообщает VOICE со ссылкой на Woman.ru.
«У них еще не было свадьбы, было только венчание. Я порой придираюсь к словам, но свадьба классическая с ЗАГСом и регистрацией еще впереди», — пояснила телеведущая.По словам мачехи девушки, она тщательно готовится к предстоящему торжеству. Все детали держатся в секрете — даже гостей попросили не разглашать точную дату.
Напомним, Анастасия Волочкова сообщила, что 26 апреля выдала замуж 19-летнюю дочь. Свадьба прошла в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Однако на мероприятии не присутствовали ни отец невесты, ни родители жениха.
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