«Я ревел по ночам»: сын Фёдора Бондарчука впервые откровенно рассказал об особенной сестре
Сергей Бондарчук впервые откровенно рассказал о своей сестре Варваре, о которой долгое время почти не было информации в публичном пространстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам Сергея, в детстве он не сразу замечал какие-либо отличия — поведение девочки казалось ему таким же, как у других детей. Однако с возрастом он начал обращать внимание на особенности: его настораживали взгляды сестры и отсутствие фокусировки.
Актёр признался, что переживал это очень тяжело. Он вспоминает, как часто оставался наедине со своими мыслями и эмоциями, из-за чего мог плакать по ночам, пытаясь осмыслить происходящее.
История стала редким личным признанием, ведь на протяжении многих лет семья Фёдора Бондарчука практически не раскрывала подробностей о Варваре.
