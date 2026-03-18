Достижения.рф

«Я ревел по ночам»: сын Фёдора Бондарчука впервые откровенно рассказал об особенной сестре

Сергей Бондарчук поделился личной историей о сестре Варваре
Сергей Бондарчук (Фото: Instagram* / @seregabondar)

Сергей Бондарчук впервые откровенно рассказал о своей сестре Варваре, о которой долгое время почти не было информации в публичном пространстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



По словам Сергея, в детстве он не сразу замечал какие-либо отличия — поведение девочки казалось ему таким же, как у других детей. Однако с возрастом он начал обращать внимание на особенности: его настораживали взгляды сестры и отсутствие фокусировки.

Актёр признался, что переживал это очень тяжело. Он вспоминает, как часто оставался наедине со своими мыслями и эмоциями, из-за чего мог плакать по ночам, пытаясь осмыслить происходящее.
История стала редким личным признанием, ведь на протяжении многих лет семья Фёдора Бондарчука практически не раскрывала подробностей о Варваре.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0