Завершена судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman

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«Экспертиза проведена», — проинформировал источник агентства.
Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, Антон Коробков-Землянский скончался в Москве в ноябре прошлого года. Ему было 40 лет. Журналисту стало плохо вечером 9 ноября, когда он находился у себя дома. Его жена вызвала скорую помощь, однако врачам не удалось его спасти.
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