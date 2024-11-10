Названа возможная причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN

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Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах. Вчера вечером Коробков-Землянский вдруг резко стал задыхаться у себя дома на Проспекте Мира в Москве. Его жена сразу же вызвала скорую помощь, вызов на пульт диспетчера поступил в 22:10. Врачи приехали быстро, но помочь 40-летнему мужчине уже не смогли. Была зафиксирована его смерть.
Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. В 2007 году он переехал в Москву. За годы карьеры работал на Первом канале, на радио «Европа плюс», «Русском радио», реализовывал медиапроекты для различных российских телеканалов. В 2019 году он стал руководителем пресс-службы холдинга «Европейская медиагруппа» (ЕМГ). Был пресс-атташе Филиппа Киркорова, а с 2022 года стал представителем певца SHAMAN.
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