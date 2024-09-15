Земфира* обратилась в Верховный суд

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Певица Земфира Рамазанова в ходе обращения в Верховный суд РФ обжаловала отказ об исключении ее из реестра иностранных агентов. Об этом информирует ТАСС.
В марте Земфира подала апелляцию на отказ в исключении ее из реестра иностранных агентов.
14 июня прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы к Министерству юстиции РФ, в котором она просила признать незаконным решение о внесении ее в список иностранных агентов.
Певица была включена в реестр в феврале 2023 года.
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14 июня прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы к Министерству юстиции РФ, в котором она просила признать незаконным решение о внесении ее в список иностранных агентов.
Певица была включена в реестр в феврале 2023 года.
Читайте также:
Земфира* не добилась исключения из реестра иноагентов
Земфира* высказалась о возвращении в Россию
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Александр Климов