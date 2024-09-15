Земфира* обратилась в Верховный суд

С началом бракоразводного процесса певицы Алсу и миллионера Яна Абрамова модель Анастасия Решетова ежедневно начала подвергаться критике. В СМИ появилась информация о том, что именно она стала причиной расставания знаменитой пары. Накануне бывшая возлюбленная Тимати впервые открыто высказалась о своих переживаниях, связанных с травлей в интернете, на что тут же отреагировала Алсу. Подробнее о скандальных заявлениях известных брюнеток в адрес друг друга расскажет редакция «Радио 1».