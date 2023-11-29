«Ждет смерти Путина»: Наргиз призналась пранкерам Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ

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Пранкеры Вован и Лексус позвонили по видеосвязи звезде шоу «Голос» Наргиз от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. Она призналась, что спонсировала ВСУ и ждет смерти президента России Владимира Путина.
«Наргиз назвала себя патриоткой США и объявила, что конфликт с Россией — это ее личная война, от которой она даже приболела психически. И чтобы ментально выздороветь, бывшая звезда каждый день ждет смерти российского президента», - говорится в Telegram-канале пранкеров.
По ее словам, она спонсировалась украинскую армию, отметив, что «хороший русский — это мертвый русский» и предложила написать её имя на украинских ракетах, которыми будут наносить удары по Донецку.
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