Жена ждет ребенка от любовника, а сын выглядит как «китайчонок»: Жизненный путь Александра Самойлова

Александр Самойлов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Александр Самойлов, бунтарь и хулиган, отвергал науки и доводил учителей до отчаяния. В 14 лет он переехал в Москву вместе с отцом. Его приняли только в одну школу для детей зэков. Директор сразу предупредил о строгих правилах.
Одноклассники не верили в коммунистическое будущее, и Саша быстро научился спекулировать значками «октябрёнок». Не мечтая о карьере космонавта, после получения аттестата он продолжил заниматься фарцовкой, но уже на более крупном уровне. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Начав съемки «Как закалялась сталь», Николай Мащенко вызвал Сашу в свой кабинет.
Саша не мог терпеть сравнения с отцом, нагрубил и хлопнул дверью. В итоге роль стала визитной карточкой Владимира Конкина, а не беззаботного Александра. Но в тот момент он ни о чём не сожалел и продолжал веселиться.
Он пришёл во ВГИК «просто посмотреть», даже не взяв с собой документы. Однако в коридоре встретил знакомую актрису из Театра Маяковского, где служил его отец. Она почти заставила его зайти в аудиторию, где проходило прослушивание.
Что читать? Он не был готов. В памяти всплыл монолог из «Мастера и Маргариты», и Саша выступил с ним... После трёх туров он обнаружил себя в списках счастливчиков и оказался на курсе у Андрея Гончарова. Спустя четыре года режиссёр пригласил его в Маяковку, и Александр начал выходить на одну сцену с отцом.
Наташа была очарована своим мужем, и когда на свет появился их сын, она настояла на том, чтобы назвать его Александром в честь отца. Это решение, казалось, должно было укрепить их связь, но на деле оно лишь подчеркнуло растущее напряжение в семье. Гастрольная жизнь мужа стала настоящим испытанием для Натальи. Его возвращение с репетиций и съемок оборачивалось громкими скандалами.
Слухи о романе Наташи с дальним родственником Валентины Талызиной начали доходить до Александра. Он старался не верить в это, списывая всё на женскую капризность и желание пощекотать ему нервы.
Однако внутри него росло чувство беспокойства. Он понимал, что не был идеальным супругом, но в глубине души надеялся, что такое наказание не заслужил.
Психиатрическая бригада, прибывшая на место, увезла его на принудительное лечение. После жестоких процедур его спас отец, который добился перевода в реабилитационный центр, где врач признал ошибку. Сашу отпустили домой, но Наталья уже жила с другим мужчиной и была беременна от него. Александр не стал бороться за квартиру и просто ушёл.
Александр не интересовался судьбой Светы, и когда она в 20 лет написала ему письмо, он не ответил, так как вновь женился. Позже актёр сожалел о своём слабоволии. Светлана перестала искать встреч с отцом, а когда он решился восстановить связь, оказалось, что она уже переехала в столицу и стала успешным кастинг-директором. Все его попытки наладить отношения были безуспешными.
Но, пожалуй, самым важным стало то, что он наконец обрел личное счастье: актриса областного театра Ирина Аверина подарила ему троих сыновей, вместе они прожили целых 25 лет.
Александр никогда не стремился к эпатажу. Он был прекрасным рассказчиком, давал теплые интервью, иронизируя над собой и делясь воспоминаниями о знаменитом отце.
Программа напоминала сюжет плохого индийского фильма: супруги признавались друг другу в неверности, а актёр начал сомневаться в отцовстве младшего сына Аркадия. В кульминационный момент был проведён унизительный тест на ДНК, который стал настоящей сенсацией.
Позже его супруга Ирина призналась о финансовых трудностях, актёр взял кредит на обучение детей. К сожалению, в декабре 2020 года Александр ушёл из жизни, не успев сыграть свою лучшую роль.
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Учеба и начало карьерыВладимир Яковлевич безуспешно стремился привлечь «непослушного сына» к актёрскому искусству. Саша согласился сыграть главную роль в фильме «Зимородок» только за достойное вознаграждение отца. Однако его игра была настолько впечатляющей, что режиссёр Николай Мащенко уверился, что наконец-то нашёл «идеального» Павла Корчагина для своей новой картины.
Начав съемки «Как закалялась сталь», Николай Мащенко вызвал Сашу в свой кабинет.
«Парень, ты мне подойдёшь. Хотя с тобой придётся поработать... Ты не учишься в театральном, да и фактуры у тебя маловато. Вот твой отец — вот у кого настоящая фактура. И всё же...», — сказал он.
Саша не мог терпеть сравнения с отцом, нагрубил и хлопнул дверью. В итоге роль стала визитной карточкой Владимира Конкина, а не беззаботного Александра. Но в тот момент он ни о чём не сожалел и продолжал веселиться.
«И вот идём мы как-то с Лёшей Менглетом по центру города. И вдруг он говорит: "Саш, надоел мне этот праздник каждый день. Мы же с тобой потомки актёрских династий. Давай, что ли, по стопам пойдём... в театральный. Тем более в этом «малиннике» обитают девицы одна краше другой"» — вспоминал Александр Самойлов.
Он пришёл во ВГИК «просто посмотреть», даже не взяв с собой документы. Однако в коридоре встретил знакомую актрису из Театра Маяковского, где служил его отец. Она почти заставила его зайти в аудиторию, где проходило прослушивание.
Что читать? Он не был готов. В памяти всплыл монолог из «Мастера и Маргариты», и Саша выступил с ним... После трёх туров он обнаружил себя в списках счастливчиков и оказался на курсе у Андрея Гончарова. Спустя четыре года режиссёр пригласил его в Маяковку, и Александр начал выходить на одну сцену с отцом.
Фото: iStock/lena_volo
Любовь и уютная двушкаСчастливый год. Именно так можно охарактеризовать тот период в жизни Александра, когда он, казалось, достиг вершины: женился на интеллигентной девушке-языковеде Наташе и получил уютную двушку от театра. В 26 лет многие мечтают о стабильности и любви, и Саша, безусловно, был счастлив. Однако, как это часто бывает в жизни, счастье оказалось хрупким.
Наташа была очарована своим мужем, и когда на свет появился их сын, она настояла на том, чтобы назвать его Александром в честь отца. Это решение, казалось, должно было укрепить их связь, но на деле оно лишь подчеркнуло растущее напряжение в семье. Гастрольная жизнь мужа стала настоящим испытанием для Натальи. Его возвращение с репетиций и съемок оборачивалось громкими скандалами.
Слухи о романе Наташи с дальним родственником Валентины Талызиной начали доходить до Александра. Он старался не верить в это, списывая всё на женскую капризность и желание пощекотать ему нервы.
«Ерунда. Просто хочет отомстить за мои гастроли», — думал он.
Однако внутри него росло чувство беспокойства. Он понимал, что не был идеальным супругом, но в глубине души надеялся, что такое наказание не заслужил.
Жена и любовникВ тот день Александр вернулся домой пьяным, его ссора с Натальей вышла за рамки обычного. В отчаянии она вызвала санитаров, заявив, что ей и ребенку нужен защитник от «буйного» мужа.
Психиатрическая бригада, прибывшая на место, увезла его на принудительное лечение. После жестоких процедур его спас отец, который добился перевода в реабилитационный центр, где врач признал ошибку. Сашу отпустили домой, но Наталья уже жила с другим мужчиной и была беременна от него. Александр не стал бороться за квартиру и просто ушёл.
Фото: iStock/flukesamed
Второй брак и закрытые двери театраПосле репутационного скандала Александр был уволен, двери театров перед ним закрылись. Через полтора года его пригласили в областной театр, где он влюбился в костюмершу и снова женился. У них родились две дочери, но старшая, Надя, умерла после операции на сердце. Это горе разлучило семью, жена уехала с младшей дочерью Светланой в другой город.
Александр не интересовался судьбой Светы, и когда она в 20 лет написала ему письмо, он не ответил, так как вновь женился. Позже актёр сожалел о своём слабоволии. Светлана перестала искать встреч с отцом, а когда он решился восстановить связь, оказалось, что она уже переехала в столицу и стала успешным кастинг-директором. Все его попытки наладить отношения были безуспешными.
Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy
Личное счастьеВ конце 90-х годов для Александра начался «золотой период» его карьеры. Он встретил своего худрука Татьяну Доронину и перешёл в МХАТ им. Горького, где стал исполнять главные роли и активно сниматься в сериалах.
Но, пожалуй, самым важным стало то, что он наконец обрел личное счастье: актриса областного театра Ирина Аверина подарила ему троих сыновей, вместе они прожили целых 25 лет.
Александр никогда не стремился к эпатажу. Он был прекрасным рассказчиком, давал теплые интервью, иронизируя над собой и делясь воспоминаниями о знаменитом отце.
Ток-шоуОднако в 2018 году все изменилось. Вместе с супругой и младшим сыном он оказался в центре «жёлтого» ток-шоу, где их откровения шокировали даже самых опытных зрителей.
Программа напоминала сюжет плохого индийского фильма: супруги признавались друг другу в неверности, а актёр начал сомневаться в отцовстве младшего сына Аркадия. В кульминационный момент был проведён унизительный тест на ДНК, который стал настоящей сенсацией.
«Сын родился то ли каким-то китайчонком, то ли казахом. Я не знаю… Я тогда был на съёмках в Казахстане. Вернулся как раз к моменту его рождения и назвал его Назарбайчиком», — отмечал он.
Позже его супруга Ирина призналась о финансовых трудностях, актёр взял кредит на обучение детей. К сожалению, в декабре 2020 года Александр ушёл из жизни, не успев сыграть свою лучшую роль.
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Дарья Осипова