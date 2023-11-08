Жители Москвы поругались из-за возвращения Пугачевой в Россию

Фото: сайт Кремля
Возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию вызвало разнообразные реакции среди людей. Одни приветствовал ее приезд с радостью, другие выразили мнение, что артистка здесь не нужна, пишет ОСН.
Вечером 2 ноября Алла Пугачева пересекла российскую границу в Псковской области, села в свой автомобиль Toyota Camry и направилась в неизвестном направлении. Позднее ее заметили на Ленинградском вокзале в Москве и даже запечатлели на видео. При этом певица была без мужа Максима Галкина и их детей. Однако спустя три дня Пугачева покинула Россию, и ее муж опубликовал фото, на котором они находятся уже в Латвии.
Некоторые россияне задались вопросом, почему она вернулась и так быстро уехала. Мнением жителей Москвы по поводу ее приезда поделился сайт MSK1.RU.
Издание отмечает, что большая часть москвичей не увидели ничего странного в том, что Примадонна тайком приезжает и уезжает, и она имеет право на такие перемещения. Некоторые подчеркнули, что она всегда оставалась Примадонной, а другие выразили свое уважение к ее личной жизни и свободе передвижения.
В то же время, нашлись и те, кто высказал недовольство по поводу ее возвращения, утверждая, что она ранее критиковала Россию и ее правительство.
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Некоторые россияне задались вопросом, почему она вернулась и так быстро уехала. Мнением жителей Москвы по поводу ее приезда поделился сайт MSK1.RU.
В то же время, нашлись и те, кто высказал недовольство по поводу ее возвращения, утверждая, что она ранее критиковала Россию и ее правительство.
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Артем Кузьмин