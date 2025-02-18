«Живёт в своей квартире»: Брат Данилы Козловского заявил, что актёр никуда не уезжал и помогает жителям Курской области

Данила Козловский (Фото: Телеграм @danilakozlovsky_official)
Звезду кинокартин «Духless», «Чернобыль», «Легенда №17» Данилу Козловского многие считают мигрантом. Однако оказалось, что он последние три года живёт в своей квартире и активно помогает жителям Курской области, нигде это не афишируя.
Слухи о его отъезде из страны начались после того, как глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал в прокуратуру и попросил проверить артиста на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ. Активист утверждал, что Козловский эмигрировал в США, а на Родину приезжает лишь затем, чтобы заработать на театральных постановках.
Данила в ответ заявил, что у него нет и никогда не было второго гражданства, а из России он уезжал лишь для того, чтобы навестить дочь, которая живёт в США. Он также опроверг слова Бородина о критике в адрес российских властей и армии.
Это подтвердил брат актёра Егор. В разговоре с изданием «Абзац» он сообщил, что Данила последние три года живёт в своей собственной квартире. Кроме того, он рассказал, что они с братом с августа помогают жителям Курской области. Брат заслуженного артиста РФ выразил удивление тем, что это кому-то кажется неожиданным.
Ранее Данила Козловский подавал в суд на Бородина, нот его иск был отклонён. Насчёт заработков на спектаклях Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией может быть спокоен: актёр лишился работы в родной стране. Малый драматический театр в Петербурге перенес спектакли с его участием на неопределённый срок, а в столичном МХТ имени Чехова его заменили на Тимура Родригеза.
Читайте также:
Суд снова встал на сторону Козловского в деле о дискредитации ВС РФ
Козловский выиграл у Бородина в суде один рубль
Данила Козловский вернулся в Россию сразу после начала работы питерского Театра Европы
Данила в ответ заявил, что у него нет и никогда не было второго гражданства, а из России он уезжал лишь для того, чтобы навестить дочь, которая живёт в США. Он также опроверг слова Бородина о критике в адрес российских властей и армии.
Это подтвердил брат актёра Егор. В разговоре с изданием «Абзац» он сообщил, что Данила последние три года живёт в своей собственной квартире. Кроме того, он рассказал, что они с братом с августа помогают жителям Курской области. Брат заслуженного артиста РФ выразил удивление тем, что это кому-то кажется неожиданным.
«Я изумлен, что это вообще вызывает у кого-то удивление. Мы делаем это по долгу сердца», — сказал Егор.
Ранее Данила Козловский подавал в суд на Бородина, нот его иск был отклонён. Насчёт заработков на спектаклях Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией может быть спокоен: актёр лишился работы в родной стране. Малый драматический театр в Петербурге перенес спектакли с его участием на неопределённый срок, а в столичном МХТ имени Чехова его заменили на Тимура Родригеза.
Читайте также:
Суд снова встал на сторону Козловского в деле о дискредитации ВС РФ
Козловский выиграл у Бородина в суде один рубль
Данила Козловский вернулся в Россию сразу после начала работы питерского Театра Европы
Александр Бойцов