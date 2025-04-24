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Звезда Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о зарплате в 10 тыс рублей

Наталия Медведева (Фото: Инстаграм* @natalymedvedeva)

Наталия Медведева (Фото: Инстаграм* @natalymedvedeva)

Экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева сообщила, что свой первый гонорар она получила уже после начала съемок проекта, передает msk1.ru.
По словам юмористки, вначале суммы были небольшими.

«Там суммы росли плавно. Вначале вообще платили по 10 тысяч рублей за выпуск — люди в офисе в то время зарабатывали больше. А вот когда начали поступать крупные гонорары за съемки в кино и других проектах, тогда я почувствовала, что это серьезно», — поделилась Медведева.

Когда Наталия начала получать значительные суммы, то стала вкладывать их в «нужные дела» и в недвижимость. Медведева добавила, что считает себя обеспеченной.

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#кино
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#съёмки
#люди
#юмор
«Это самое сексуальное: Ксения Бородина рассказала, за что полюбила Николая Сердюкова
Ксения Бородина заявила, что в Николае Сердюкове ее привлекает ум
24 апреля 2025, 16:48

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ведущая шоу «Последний герой» Ксения Бородина готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. Многие поклонники Ксении испытывают негативные чувства к ее избраннику, подозревая его в неискренности и корыстных намерениях.
Сегодня Бородину прямо спросили, почему Николай не пользуется симпатией публики. Она была возмущена критикой в адрес своего будущего мужа и заверила, что все в ее окружении очень довольны Сердюковым.

«Какой публике, простите? Все, кто его знает лично, в восторге от него. Они видят, как он любит и заботится, с какой теплотой и нежностью относится к людям», — заявила она.

Бывшая жена Курбана Омарова отметила, что женщины часто увлекаются красивыми внешностями, не замечая скрытых проблем.

Ксения уверена, что Николай — искренний человек, который не притворяется и действительно заботится о ней, делая ее счастливой. Ей также нравится, что ее жених адекватно реагирует на критику и язвительные комментарии в интернете.
«Для меня Коля — это настоящий мужчина: умный, заботливый, харизматичный и любящий, с отличным чувством юмора. Он добрый и щедрый, не притворяется и не пытается казаться тем, кем не является. Почти год он терпит всю ту ерунду, что о нем пишут и говорят, и продолжает двигаться вперед. Он не жалуется на комментарии и чужое мнение, потому что у него есть голова на плечах! И это самое привлекательное в нем!» — написала Ксения в своем блоге.
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Звезда Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о зарплате в 10 тыс рублей

Стала известна сумма пенсии Розы Сябитовой

Поргина заявила, что «живет достойно» при стандартной пенсии за счет арендаторов
#женщины
#мнение
#человек
#мужчина
#счёт
#шоу
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Стала известна сумма пенсии Розы Сябитовой
Телеведущая Роза Сябитова призналась, что получает пенсию 18 тысяч рублей
24 апреля 2025, 15:55

Роза Сябитова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Телеведущая и сваха Роза Сябитова поделилась информацией о размере своей пенсии, которая составляет всего 18 тысяч рублей. Об этом сообщает «‎Kp.ru».
В интервью она отметила, что эта сумма невелика, поскольку она не является москвичкой и не имеет званий, дающих право на дополнительные надбавки.

«Сейчас пенсия немного увеличилась, раньше она была еще меньше. У меня небольшая пенсия, так как я переехала в Подмосковье, и, соответственно, не получаю надбавок. Кроме того, у меня нет звания народной артистки», — рассказала Сябитова.

Ведущая программы «Давай поженимся» также подчеркнула, что не рассчитывает на свою пенсию и предпочитает откладывать ее, следуя совету своей бабушки.

Ранее Юрий Антонов признался, что тратит пенсию в 60 тысяч рублей только на животных. Он добавил, что постоянно закупает около 60 кг семечек для белок и голубей.

До этого певец Александр Маршал рассказал, что его пенсия составляет 16 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
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#пенсия
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Поргина заявила, что «живет достойно» при стандартной пенсии за счет арендаторов
24 апреля 2025, 15:12

Людмила Поргина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Знаменитая актриса Людмила Поргина открыла детали своей финансовой ситуации, рассказав, как арендаторы помогают ее семье справляться с трудностями. Подробности узнал сайт «‎Kp.ru».
В интервью она призналась, что получает стандартную пенсию в размере около 30 тысяч рублей, но на жизнь также влияет доплата за звание заслуженной артистки РФ, которая составляет еще 30 тысяч.

По словам Поргиной, ключевую роль в финансовом благополучии семьи играет небольшой семейный бизнес. Во время болезни ее мужа, известного актера Николая Караченцова, семья получила от мэра Москвы помещение в центре столицы площадью 400 квадратных метров, которое позже выкупила. Теперь это приносит стабильный доход и позволяет семье путешествовать в такие страны, как Болгария и Дубай.

«Это помогает моей семье держаться на плаву. Иначе мы жили бы очень туго», — отметила актриса.

Она добавила, что с пенсией в 150 тысяч рублей им бы хватало на все необходимое.

«Живем достойно, арендаторы есть, Коля нам с небес помогает», — заключила Людмила Поргина, подчеркивая важность поддержки, которую они получают от бизнеса и арендаторов.

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#праздник
#семья
#бизнес
#актриса
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Сын Агаты Муцениеце встретился с ней в театре-кабаре
24 апреля 2025, 15:12

Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)

В четверг, 24 апреля, в Головинском районном суде Москвы состоялось очередное судебное заседание по определению места жительства 12-летнего Тимофея, сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. После окончания заседания представитель актера Оксана Даниелова раскрыла подробности судебных разбирательств в беседе с VOICE.
Встреча Тимофея с матерью произошла в развлекательном заведении, где Муцениеце исполняет главную роль в спектакле 18 . Примечательно, что место и время встречи с сыном актриса выбирала сама. При этом адвокат опровергла новость о том, что Прилучный нанял сыну охранника.

Как утверждает Даниелова, полугодичный перерыв в общении с Тимофеем Агата объяснила ему «переменами в жизни» и «сменой ценностей и приоритетов». Сын Павла Прилучного также смог встретиться с сестрой Мией, которая в этот момент находилась дома.

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*Запрещен в РФ
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Анна Хилькевич озвучила сумму, которую тратит в месяц на уход
Актриса Анна Хилькевич призналась, что тратит на уход за собой 400 тысяч в месяц
24 апреля 2025, 14:51

Анна Хилькевич (Фото: Telegram-канал @khilkevich_anna)

Знаменитая актриса Анна Хилькевич шокировала своих подписчиков, признавшись, что тратит около 400 тысяч рублей ежемесячно на уход за своей внешностью. В своем Telegram-канале она подробно рассказала о бьюти-процедурах, которые включает в свой рутинный уход: маникюр, уход за волосами, телом, гигиену зубов, эпиляцию и визиты к косметологу.
По словам Анны, итоговая сумма может варьироваться, и не учитывает расходы на укладки и макияж для съемок и мероприятий.

«Цифры бывают очень разные», — отметила она.

Актриса также поделилась, что иногда удается сэкономить на маникюре и наращивании ресниц благодаря собственному салону красоты.

Некоторые процедуры, такие как избавление от пигментации или инъекции ботокса, могут стоить от 100 до 200 тысяч рублей за раз. Подписчики Хилькевич были впечатлены ее откровениями, оставив комментарии о высоких расходах на красоту.

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#актриса
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