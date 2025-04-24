Звезда Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о зарплате в 10 тыс рублей

Наталия Медведева (Фото: Инстаграм* @natalymedvedeva)
Экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева сообщила, что свой первый гонорар она получила уже после начала съемок проекта, передает msk1.ru.
По словам юмористки, вначале суммы были небольшими.
Когда Наталия начала получать значительные суммы, то стала вкладывать их в «нужные дела» и в недвижимость. Медведева добавила, что считает себя обеспеченной.
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«Там суммы росли плавно. Вначале вообще платили по 10 тысяч рублей за выпуск — люди в офисе в то время зарабатывали больше. А вот когда начали поступать крупные гонорары за съемки в кино и других проектах, тогда я почувствовала, что это серьезно», — поделилась Медведева.
Когда Наталия начала получать значительные суммы, то стала вкладывать их в «нужные дела» и в недвижимость. Медведева добавила, что считает себя обеспеченной.
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Екатерина Коршунова