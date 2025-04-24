Сын Агаты Муцениеце встретился с ней в театре-кабаре

Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)
В четверг, 24 апреля, в Головинском районном суде Москвы состоялось очередное судебное заседание по определению места жительства 12-летнего Тимофея, сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. После окончания заседания представитель актера Оксана Даниелова раскрыла подробности судебных разбирательств в беседе с VOICE.
Встреча Тимофея с матерью произошла в развлекательном заведении, где Муцениеце исполняет главную роль в спектакле 18+. Примечательно, что место и время встречи с сыном актриса выбирала сама. При этом адвокат опровергла новость о том, что Прилучный нанял сыну охранника.
Как утверждает Даниелова, полугодичный перерыв в общении с Тимофеем Агата объяснила ему «переменами в жизни» и «сменой ценностей и приоритетов». Сын Павла Прилучного также смог встретиться с сестрой Мией, которая в этот момент находилась дома.
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*Запрещен в РФ
Как утверждает Даниелова, полугодичный перерыв в общении с Тимофеем Агата объяснила ему «переменами в жизни» и «сменой ценностей и приоритетов». Сын Павла Прилучного также смог встретиться с сестрой Мией, которая в этот момент находилась дома.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова