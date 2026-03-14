Звезда «Эйфории» Сидни Суини рассказала, как научилась принимать свою грудь
Актриса Сидни Суини призналась в интервью US WEEKLY, что в подростковом возрасте испытывала сильные комплексы из-за своей внешности. По словам звезды сериала «Эйфория», особенно тяжело ей было из-за рано появившейся большой груди.
Суини рассказала, что уже в 11-12 лет носила большой размер и чувствовала себя из-за этого неуверенно. Ей казалось, что на ней плохо сидит одежда, а внимание окружающих лишь усиливало дискомфорт. В тот период актриса мечтала только о том, чтобы быть менее заметной и скрывать свою фигуру.
Отношение к себе начало меняться во время работы над ролью Касси в популярном сериале. По словам актрисы, съёмки помогли ей иначе взглянуть на своё тело и научиться принимать себя.
Суини призналась, что со временем пришла к мысли: человеческое тело удивительно, и важно относиться к себе с уважением и чувствовать уверенность в собственной коже.
