«Абсолютно легально»: Рэпер Lida ответил на требования активистов сорвать его туp

Рэпер Lida заявил о готовности судиться с активистами из-за попыток сорвать тур

Николай Ромадов (Фото: Instagram* @lida)

Рэпер Lida (настоящее имя — Николай Ромадов) прокомментировал призывы активистов отменить его концерты. Он отметил, что из сотни запланированных выступлений организаторы перенесли только два.





В разговоре с «Газетой.Ru» Николай заявил, что его деятельность законна, а тексты прошли экспертизу Роскомнадзора. Он особо отметил, что на выступлениях нет мата.

«Мы выступаем абсолютно легально и в правовом поле мы чисты», — заверил он.