«Абсолютно легально»: Рэпер Lida ответил на требования активистов сорвать его туp
Рэпер Lida заявил о готовности судиться с активистами из-за попыток сорвать тур
Рэпер Lida (настоящее имя — Николай Ромадов) прокомментировал призывы активистов отменить его концерты. Он отметил, что из сотни запланированных выступлений организаторы перенесли только два.
В разговоре с «Газетой.Ru» Николай заявил, что его деятельность законна, а тексты прошли экспертизу Роскомнадзора. Он особо отметил, что на выступлениях нет мата.
«Мы выступаем абсолютно легально и в правовом поле мы чисты», — заверил он.Песня девятилетней давности, спровоцировавшая критику, по словам артиста, никогда не выходила официально. Музыкант подчеркнул, что извинился за неё и ежемесячно тратит 500 тысяч рублей на удаление трека из сети. А псевдоним Lida, по словам артиста, — выдуманное слово с ударением на «А». Он отметил: 13 лет в браке с женой никак не вяжется с образом, который ему приписывают.
Музыкант добавил, что пропагандирует здоровый образ жизни: проводит спортивные мастер-классы и помогает приютам для животных. Lida призвал активистов проверять информацию и заявил о готовности защищать права в суде.