Звезда сериала «Друзья» раскрыла гонорары актеров спустя годы после завершения шоу

30 апреля 2026, 01:13

Лиза Кудроу заявила, что актеры из «Друзей» до сих пор получают миллионы за шоу

Актриса Лиза Кудроу раскрыла размер доходов актеров из сериала «Друзья» спустя 20 лет после завершения шоу. Как оказалось, некоторые суммы достигают десятков миллионов долларов.





В интервью The Times известная по роли Фиби артистка рассказала, что коллеги до сих пор получают внушительные гонорары за счет повторов шоу и лицензионных отчислений. Так, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер могут зарабатывать до 20 млн долларов ежегодно.



Кудроу отметила, что на старте карьеры гонорары актеров были чуть более 22 тыс. долларов за эпизод. Что касается популярности шоу, то, по ее мнению, сериал «запечатлел некую невинность, которую, возможно, молодое поколение никогда не испытывало на себе».



Отдельный эмоциональный момент в интервью был связан с памятью о коллеге Мэттью Перри, который ушел из жизни в октябре 2023 года. Смерть артиста побудила Кудроу пересмотреть сериал заново — и на этот раз увидеть его иначе.



«После смерти Мэттью я снова посмотрела шоу. Раньше я видела только то, что сделала не так или могла бы сделать лучше. Но впервые я по‑настоящему оценила, насколько это было здорово», — призналась Лиза.