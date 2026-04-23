16-летняя дочь Гогунского заявила о желании спеть с «золотым составом» шоу-бизнеса

23 апреля 2026, 13:52

Милана Стар заявила о желании записать совместный трек с МакSим и Лазаревым

Милана Маирко (Фото: Telegram @milana_offi)

Певица Milana Star (настоящее имя — Милана Маирко) на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ сообщила о желании записать совместный трек с крупными звёздами шоу-бизнеса. 16-летняя артистка призналась, что ей нравится творчество МакSим и Сергея Лазарева.





В беседе с «Газетой.Ru» юная исполнительница отметила, что в будущем хотела бы сотрудничать с коллегами, которые уже много лет выступают на сцене и выпускают хиты.

«Пока в планах не было [дуэта], но я бы хотела. Мне очень нравится певица МакSим, Сергей Лазарев, естественно. Ещё Дима Билан. Я очень много люблю слушать такой золотой период музыки», — подчеркнула Милана.

«У меня скоро песня выходит. У меня получилось полностью написать самой песню. Это полностью мои стихи», — заявила артистка.