Звезда «Спасателей Малибу» Памела Бах страдала от сильных болей после аварии

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Звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах десятилетиями страдала от сильных болей после аварии. Об этом в беседе с New York Post сообщил представитель актрисы Терри Ахерн.
В 2003 году актриса попала в аварию. В тот день Памела ехала на мотоцикле с мужем Дэвидом Хассельхоффом. Он не справился с управлением и врезался в бордюр тротуара. В результате мотоцикл отбросило на фонарный столб, а женщина упала на обочину дороги.
По словам Терри Ахерна, после ДТП актриса провела «месяцы в реанимации с раздробленными костями». Год она передвигалась только на инвалидной коляске. Спустя время боли снова дали о себе знать.
Напомним, актриса из сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах ушла из жизни на 63 году, об этом стало известно 7 марта.
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По словам Терри Ахерна, после ДТП актриса провела «месяцы в реанимации с раздробленными костями». Год она передвигалась только на инвалидной коляске. Спустя время боли снова дали о себе знать.
Напомним, актриса из сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах ушла из жизни на 63 году, об этом стало известно 7 марта.
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Екатерина Коршунова