Выяснились настоящие причины «загадочной» смерти звезды Голливуда Джина Хэкмена и его жены Бетси

Джин Хэкмен и Бетси Аракава (Фото: кадр Youtube-трансляции LiveNOW from FOX о «подозрительной» смерти пары)
Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть 95-летнего американского актёра Джина Хэкмена, двукратного обладателя «Оскара», и его жены Бетси Аракавы наступила по естественным причинам. Ранее обстоятельства гибели семейной пары считались загадочными.
По данным CNN, Хэкмен страдал от болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний, а его супруга скончалась от хантавирусного легочного синдрома. Хантавирусы, поражающие грызунов, могут передаваться человеку, вызывая тяжёлые осложнения: проблемы с легкими, сердечную недостаточность и геморрагическую лихородку.
Аракава, последний раз замеченная 11 февраля, предположительно умерла за несколько дней до мужа, чья смерть, согласно кардиостимулятору, произошла 18 февраля.
Тела пары обнаружили 26 февраля в частично мумифицированном состоянии в их доме в Нью-Мексико без признаков насилия. На момент обнаружения, Хэкмен с женой были мертвы значительное время.
Хэкмен, чья карьера началась в 1960-х, прославился ролями в «Французском связном», «Непрощенном» и других фильмах, получив две статуэтки «Оскара». Более подробно о том, кто такой Джин Хэкмен, его огромной значимости для голливудского кино, а также об обстоятельствах смерти пожилого актера читайте в нашем материале.
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Аракава, последний раз замеченная 11 февраля, предположительно умерла за несколько дней до мужа, чья смерть, согласно кардиостимулятору, произошла 18 февраля.
Тела пары обнаружили 26 февраля в частично мумифицированном состоянии в их доме в Нью-Мексико без признаков насилия. На момент обнаружения, Хэкмен с женой были мертвы значительное время.
Хэкмен, чья карьера началась в 1960-х, прославился ролями в «Французском связном», «Непрощенном» и других фильмах, получив две статуэтки «Оскара». Более подробно о том, кто такой Джин Хэкмен, его огромной значимости для голливудского кино, а также об обстоятельствах смерти пожилого актера читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева