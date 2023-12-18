Звёзды российской эстрады массово слегли с гриппом после съёмок новогодних шоу

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Российские поп-звёзды массово заболели гриппом и простудой после съёмок новогоднего концерта «Песня года - 2023» и шоу «Жара». Среди занемогших Лариса Долина, телеведущая Лера Кудрявцева, участники группы «Раса».
На церемонии также были замечены Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Клава Кока и другие звезды и звездочки. Понятно, что сейчас никто не хочет болеть, так как впереди дорогостоящие новогодние концерты и корпоративы. Не исключено, что некоторые знаменитости скрывали своё недомогание, чтобы не отпугнуть организаторов.
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