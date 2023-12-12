Продюсер Пригожин о самочувствии: «Однозначно уже лучше»

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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал своё состояние после госпитализации.
«Однозначно уже лучше, вовремя обратился к врачу. Нельзя заниматься самолечением в домашних условиях — это всегда риски», — отметил в беседе с RT Пригожин.
В последнее время участились случаи заболеваний и госпитализаций артистов и звёзд отечественного шоу-бизнеса. Согласно одной из версий, причиной такой ситуации могла стать новая инфекция микоплазменной пневмонии.
«Течение таких пневмоний, как правило, не носит ярко выраженной клиники. Её диагностируют тогда, когда состояние пациента уже достаточно тяжёлое», — пояснил в беседе с «Царьградом» врач Денис Прокофьев.
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