«Пешком или вплавь»: 20 тысяч украинских мужчин сбежали от мобилизации за границу

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Около 20 тысяч украинских мужчин, которые были призваны на службу в ВСУ в ходе мобилизации, сбежали из страны. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC, которая ссылается на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними государствами с февраля 2022 года.
Кроме того, еще 21 тысяча украинских мобилизованных пыталась незаконно пересечь границу, однако все они были пойманы и задержаны силовиками. Их них 14 тысяч пытались покинуть Украину пешком или вплавь. Другие же пытались покинуть страну с помощью поддельных документов о наличии серьезного заболевания.
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