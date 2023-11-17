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«Пешком или вплавь»: 20 тысяч украинских мужчин сбежали от мобилизации за границу

BBC: Примерно 20 тыс призванных в ВСУ украинских мужчин сбежали из страны
17 ноября 2023, 12:54
Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Около 20 тысяч украинских мужчин, которые были призваны на службу в ВСУ в ходе мобилизации, сбежали из страны. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC, которая ссылается на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними государствами с февраля 2022 года.

Таким образом, порядка 20 тысяч украинских мужчин сбежали от мобилизации в Польшу, Румынию, Венгрию, Молдавию и Словакию в период с февраля 2022 года по август 2023 года.

Кроме того, еще 21 тысяча украинских мобилизованных пыталась незаконно пересечь границу, однако все они были пойманы и задержаны силовиками. Их них 14 тысяч пытались покинуть Украину пешком или вплавь. Другие же пытались покинуть страну с помощью поддельных документов о наличии серьезного заболевания.

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В Днепре слышны взрывы
06 декабря 2023, 19:40

Фото: istockphoto/RamonCast

В украинском Днепре в среду вечером прогремели взрывы, пишут украинские СМИ.
«Страна» сообщает, что сработала система ПВО, сбили ракету. Воздушная тревога в городе не объявлялась. Тревогу подали только в соседней Харьковской области.

Ранее сообщалось, что снаряд американского производства HARM упал на детской площадке в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости. Ракета упала в густонаселённый район города, но обошлось без жертв. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, которые устраняют последствия произошедшего.

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#украина
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Украинская ракета упала на детскую площадку в центре Донецка
Ракета HARM ВСУ упала на детскую площадку в Донецке, повреждены фасады домов
06 декабря 2023, 18:27

Фото: iStock/aapsky

Снаряд американского производства HARM упал на детской площадке в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ракета упала в густонаселённый район города, но обошлось без жертв. 

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спасательных служб, которые устраняют последствия произошедшего. 

В результате падения снаряда были повреждены фасады находящихся вокруг двора жилых многоэтажек. 

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные отразили пять атак украинских военных на Купянском направлении. В результате боёв на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ за эти сутки потеряли порядка 430 солдат. 

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#днр
#обстрел
#ракета
#детская площадка
#всу
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Российские военные отразили 5 атак украинских штурмовиков на Купянском направлении
Минобороны: ВС РФ отразили пять штурмовых атак ВСУ на Купянском направлении
06 декабря 2023, 16:10

Фото: iStock/zabelin

За минувшие сутки российские силы отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Грамотными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Вражеские атаки были отражены на Купянском направлении в районах пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и озера Лиман.

Также в ведомстве отметили, что ВСУ потеряли около 430 военнослужащих за сутки боев на Купянском и Краснолиманском направлениях. Кроме живой силы противника, ВС РФ уничтожили две бронированные машины, самоходные артиллерийские установки чешского производства и пять автомобилей.

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#машины
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#вс рф
#сво
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Политолог Марков допустил переговоры по Украине из-за страха в США начала ядерной войны
Политолог Марков допустил переговоры по Украине в трёх случаях
06 декабря 2023, 15:13

Фото: IStock/dzika_mrowka

Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, на Западе ждут, что США начнёт склонять украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с Москвой, поскольку финансовая помощь со стороны Америки зашла в тупик.
Однако директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что переговоры в нынешних условиях слабо реалистичны. В беседе с «Радио 1» он назвал три фактора, которые могут повлиять на возобновление отношений.
По словам политолога, ключевую роль в украинском конфликте играет Вашингтон, поэтому переговоры по Украине возможны только с ним.
«Переговоры могут быть реальными только между Россией и США, потому что это конфликт между Россией и США, которые оккупировали Украину. Нет конфликта России и Украины, потому что не существует Украины как независимого государства, это окупационный, марионеточный режим, который полностью действует в интересах США, и несколько сотен тысяч украинцев отдают свою жизнь за Байдена», — ответил Марков.
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По словам эксперта, Америка пока не готова пойти на переговоры. Вероятность, что политика в этом направлении сменится, может вырасти только в преддверии президентских выборов в 2024 году
«Переговоры могут быть летом и осенью 2024 года, перед президентскими выборами США. Дело в том, что 83 процента американцев считают, что есть угроза перерастания от гибридной войны США на Украине в реальную войну с применением ядерного оружия и полного уничтожения американского народа российскими ядерными ракетами. И они считают это виной Байдена», — заявил он.
Политолог подчеркнул, что реальные переговоры могут случиться после масштабного наступления российской армии.
«Реальные переговоры могут быть когда начнётся больше успешное наступление России. Тогда американцы, британцы, Евросоюз прибегут и скажут: “давайте сделаем Минск-3 или Стамбул-2, чтобы остановить наступление армии России”. Понятно, что это будет обман. Также если США и Евросоюз увидят, что их военная промышленность отстаёт от российской, то они могут попросить небольшой перерывы. Но опять же по принципу Минск-3 для обмана России», — заключил собеседник.
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#украина
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#переговоры
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«Как в тюрьме»: Пленный ВСУ рассказал об особом военкомате для насильно мобилизованных
Пленный ВСУ: в Одессе есть военкомат, где мобилизованных содержат как в тюрьме
06 декабря 2023, 15:04

Фото: istock / Sinenkiy

В Одессе существует военкомат «закрытого формата», где насильно держат мобилизованных граждан. Об этом рассказал пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово изданию РИА Новости.

«Задержали меня пограничники, передали эсбэушникам. Эсбэушники передали военным. Те отвезли меня в Одессу, в Малиновский район, в военкомат. Наверное, уже самый известный на всю область. Он закрытого типа, где людей могут держать до 10 дней. С колючей проволокой, с охраной. Ну я не знаю, как «на зоне»(в тюрьме - прим.ред.), но я думаю, приблизительно так», — поделился  Роман .
Он рассказал, что Одесский территориальный центр комплектации Малиновского района, занимающийся набором в ВСУ, также угрожает адвокатам-мужчинам призывом в армию за оказание юридической помощи узникам военкомата. А женщин-адвокатов не хватает, так как там содержится около 30 человек. 

Ранее военнопленный Руслан Нестерюк рассказал, как бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы командования и идти на заведомо проигрышные штурмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#плен
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Минобороны озвучило число убитых ВСУ за сутки
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 430 человек
06 декабря 2023, 14:55

Фото: iStock/ANGHI

ВСУ потеряли около 430 военнослужащих за сутки боев на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме живой силы противника, ВС РФ уничтожили две бронированные машины, самоходные артиллерийские установки чешского производства и пять автомобилей. 
 
В министерстве уточнили, что на Купянском направлении ВСУ пытались атаковать штурмовыми группами, однако были отброшены назад. 
 
Прежде сообщалось, что десантники ВС РФ перешли в наступление в районе села Вербовое. В ходе атаки, были уничтожены сотни украинских бойцов. Также ВС РФ удалось продвинуться на один километр вглубь обороны ВСУ. 
О последних событиях в зоне проведения спецоперации, читайте в материале «Радио 1». 

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#вс рф
#минобороны
#сво
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Вассерман заявил, что России ни в коем случае нельзя идти на переговоры с Украиной
Вассерман назвал бессмысленными переговоры России и Украины
06 декабря 2023, 13:10

Фото: IStock/booblik_uk

Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, на Западе ждут, что США начнёт склонять украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с Москвой. Поскольку финансовая помощь со стороны Америки зашла в тупик.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Соединённые Штаты намерены «перевалить бремя финансирования» Украины на Европейский Союз и действительно подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией. Однако Москва не должна идти на встречу ни при каких обстоятельствах, заявил он в эфире «Радио 1».
«Российской Федерации ни в коем случае нельзя идти на какие бы ни было переговоры и перемирия <…> Переговоры с Украиной, как и с любой другой террористической организацией, почти бессмысленны», — отметил он.
Вассерман подчеркнул, что контакты между странами можно поддерживать для решения вопросов по освобождению заложников и проведением суда над «нынешними главарями террористической организации «Украина».
«Переговоры могут проходить только о том, проводить ли суд над нынешними главарями террористической организации Украина в Киеве или Львове. Также переговоры могут проходить с нанимателями этих террористов о том, проводить ли ещё и суд в Вашингтоне. Я не уверен, что такого результата удастся добиться быстро, но то, что это единственный вариант покончить с этим вариантом терроризма, на мой взгляд вполне очевидно», — заключил Вассерман.
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#россия
#спецоперация
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«Завершающий этап»: В США раскрыли, что РФ сделает на Украине
Риттер: Конфликт на Украине не закончится, пока РФ не возьмет Одессу
06 декабря 2023, 13:09

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Конфликт на Украине взятием Одессы под контроль Российской Федерации с целью обеспечения безопасности Крыма. Такое заявление сделал экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

«У России достаточно войск, чтобы уничтожить украинские вооруженные силы, чем они сейчас и занимаются, а уничтожив их, они добиваются политического краха Украины. И к этому они идут», — заявил эксперт.
Он выразил неуверенность в том, что РФ сможет завершить этот конфликт, не закрепив за собой Одессу или Черноморское побережье и не отрезав Украину, поскольку Киев совместно Западом используют их, чтобы угрожать Крыму и Севастополю

Ранее член Сената Конгресса США Крис Мерфи заявил, что Америка в скором времени бросят Украину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#конфликт
#контроль
#youtube
#интервью
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#рф
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Конгрессмен Мэсси предположил, сможет ли Украина вернуть Крым
Конгрессмен Мэсси: Украина не сможет вернуть под свой контроль Крым
06 декабря 2023, 10:04

Фото: iStock/undefined undefined

Республиканец, член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси сообщил, что Украина не способна взять под свой контроль Крымский полуостров.
Крым стал регионом России в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина до сих пор считает Крым своей временно оккупированной территорией, а многие западные страны поддерживают её в этом мнении.

«Говорить о том, что нам удастся разбить РФ, истощить резервы её армии за счет жизней украинцев, при этом зная, что в итоге им никогда не удастся победить, они не вернут Крым. при этом  мы заявляем об этом как об одной из целей. Это является морально предосудительным поступком, как и финансирование этого», - сказал своё мнение Мэсси телеведущему Такеру Карлсону.
По его словам, он не намерен голосовать за выделение очередного финансирования на нужды Украины. При этом у него сохраняется уверенность, что после продолжительных согласований новый пакет финансовой помощи Украине выделят. 

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