«Алмаз-Антей» разработал дрон «Настасья»

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Обуховский завод, входящий в концерн «Алмаз-Антей», представил новый дрон-конвертоплан под названием «Настасья», способный осуществлять ретрансляцию сигнала на расстояние до 100 км. Об этом сообщает РИА Новости.
Этот беспилотный летательный аппарат способен выполнять вертикальные взлеты и посадки, как квадрокоптер, однако оснащен также самолетным крылом для повышения скорости и дальности полета.
Представитель Обуховского завода отметил, что основное предназначение дрона «Настасья» — передача сигнала. Радиус действия БПЛА составляет 100 км.
Аппарат может нести полезную нагрузку до 3 кг различного назначения и достигать максимальной скорости полета до 100 км/ч. Дрон оборудован пятью двигателями.
Электроника на борту аппарата полностью отечественного производства, и дрон успешно прошел полигонные испытания.
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Представитель Обуховского завода отметил, что основное предназначение дрона «Настасья» — передача сигнала. Радиус действия БПЛА составляет 100 км.
Электроника на борту аппарата полностью отечественного производства, и дрон успешно прошел полигонные испытания.
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Артем Кузьмин