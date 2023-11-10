Американский эксперт раскрыл, сколько ещё процентов территории лишится Украина

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Украина рискует потерять ещё 20 процентов территорий, если продолжит вооруженный конфликт с Россией, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для канала Kim Iversen.
«Если вы (ВСУ) продолжите воевать, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России. Вы потеряете еще 20 процентов своей страны, если вы сейчас же не остановите этот конфликт», - прокомментировал ситуацию Риттер.
Бывший разведчик считает, что самым выгодным решением для Украины в настоящий момент было бы заключение мирного соглашения с Россией.
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Евгения Парфентьева