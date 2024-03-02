Аналитик Меркурис: Испытания «Циркона» очень плохая новость для ВСУ

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Испытание в бою новой российской сверхзвуковой ракеты «Циркон" является очень плохой новостью для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил на своём YouTube-канале английский военный аналитик Александр Меркурис.
«Если их развернут в зоне специальной военной операции наряду с [гиперзвуковыми ракетными комплексами] "Кинжал", это будет очень, очень плохой новостью для ВСУ», — сказал эксперт.ВС РФ уже применяли в боях гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования «Циркон», данная система находится в строю. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию РФ. Путин также отметил, что в зоне проведения спецоперации активно используется комплекс «Кинжал». Также прошли успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон». Президент обратил внимание на их уникальные характеристики.
Основные задачи «Циркона» – это быть противокорабельной ракетой, поражать корабли или авианосные группировки противника на расстоянии тысячу километров, когда вероятный противник будет не в состоянии обнаружить чужие военные объекты. Скорость ракеты составляет до 10 махов в секунду.
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