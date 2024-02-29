В зоне СВО применили гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон»

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ВС РФ уже применяли в боях гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования «Циркон», данная система находится в строю. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию РФ.
«Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", о котором в послании 18-го года даже речи не шло. Но и эта система уже в строю», — заявил российский лидер.
Путин также отметил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Он рассказал об успешном выполнении планов по развитию российской оборонной сферы. Глава государства отметил, что в зоне проведения спецоперации активно используется комплекс «Кинжал». Также прошли успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон». Президент обратил внимание на их уникальные характеристики.
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