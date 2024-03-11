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Андрей Картаполов: Появившийся в интернете приказ о мобилизации является фейком

11 марта 2024, 18:49
Фото: iStock/Arkadiusz Warguła

Фото: iStock/Arkadiusz Warguła

Сегодня, 11 марта, в соцсетях и мессенджерах распространился указ о мобилизации, предположительно подписанный министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
В бумаге якобы говорится, что мужскую часть населения неизбежно ожидает мобилизация в июне текущего года. Председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов назвал распространяемый фейк «бредом».

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется», — подчеркнул Картаполов.

Он сказал, что никаких масштабных призывов на военную службу не планируется, документ, который распространяют в интернете, является фейком и не соответствует действительности. Андрей Картаполов призвал пользоваться информацией только из проверенных источников.

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На Украине планируют привязать отсрочку от мобилизации к зарплате
Депутат Гончаренко: Киев хочет привязать отсрочку от мобилизации к зарплате
11 марта 2024, 18:04

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Правительство Украины намерено привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты или сумме уплаченных налогов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Ранее, в начале марта, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над новой системой отсрочки от призыва на военную службу военнообязанных сотрудников предприятий. Он отмечал, что в первую очередь гарантированную бронь должны получить работники критической инфраструктуры.

Гончаренко отметил, что сейчас в кабмине рассматривают возможность привязки брони от мобилизации к уровню зарплаты. Так, возможность для бронирования получают те граждане, которые зарабатывают более 35 тысяч гривен (порядка 915 долларов) и те, кто уплачивает единый социальный налог в размере свыше 7,7 тысяч гривен (201 доллар).

Кроме того, отсрочку хотят давать чиновникам категории А, работникам предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков товаров для ВСУ, сотрудникам полиции, работникам топливно-энергетического комплекса, операторам связи.

Как уточнил Гончаренко, подобное предложение уже выносилось на обсуждение месяц назад. Однако тогда оно не дошло до реализации из-за критики нормы о плате от 35 тысяч гривен. Депутат назвал такой подход социальным дарвинизмом, по логике которого чиновники и богатые люди не должны рисковать своей жизнью.

По данным из открытых источников, средняя зарплата на Украине в прошлом году составляла порядка 13,5 тысяч гривен.

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#украина
#сво
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В Крынках еще могут находиться 20-30 боевиков ВСУ
Сальдо: В Крынках могут находиться 20-30 боевиков ВСУ
11 марта 2024, 17:58

Фото: сайт Кремля

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Крынках ещё могут находиться разрозненные группы ВСУ, всего насчитывается от 20 до 30 человек.
Сальдо рассказал, что за минувшие сутки бойцы группировки войск «Днепр» наносили артиллерийские удары по ВСУ на правом берегу Днепра. Также для этих целей были задействованы беспилотники.

«Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населённого пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20 — 30 боевиков», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что российские военные подорвали вражеский буксир, который противник вывел в русло Днепра предположительно из реки Кошевой.

Также Сальдо подчеркнул, что армия России готова к любым провокациям ВСУ в рамках так называемого «наступления в Чёрном море».

В конце февраля губернатор Херсонской области сообщал, что населенный пункт Крынки и территория вокруг него полностью зачищены от ВСУ.

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Зеленский анонсировал строительство трёх оборонительных линий на Украине
Зеленский: на Украине началось строительство трёх линий обороны длиной 2000 км
11 марта 2024, 17:48

Фото: iStock/zabelin

На Украине приступили к строительству трёх линий фортификационных сооружений общей протяжённостью две тысячи километров. Об этом в своём Telegram-канале написал президент страны Владимир Зеленский.
Он отметил, что это крайне важное и масштабное сооружений. Защита будет сооружена в три полосы и составит две тысячи километров в длину.

Ранее, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти государства выделили более 525 миллионов долларов на строительство фортификационных сооружений.

Вместе с тем, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар заявила, что выделенных на строительство денег катастрофически не хватает.

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#владимир зеленский
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#оборона
#украина
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Более 30 офицеров НАТО уничтожены с комплексом Patriot в ДНР
Эксперт Крапивник: 30 военных НАТО могли быть ликвидированы «Искандером» в ДНР
11 марта 2024, 17:43

Фото: iStock/Anna_Anikina

Названы потери среди военных НАТО в результате уничтожения ЗРК Patriot в ДНР. Как сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, число погибших более 30 человек. Об этом пишет «МК».
Около 30 военных НАТО возможно погибли из-за уничтожения двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в Донецкой Народной Республике. Военный эксперт Станислав Крапивник считает, что ЗРК обслуживали американские военнослужащие, но в числе них были и солдаты из других стран Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила сразу две пусковых установки зенитного ракетного комплекса Patriot, которые находились менее чем в 40 километрах от линии фронта.

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#нато
#украина
#днр
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На Украине признали способность ВС РФ за считанные минуты нанести авиаудар по ВСУ
Экс-полковник СБУ: ВС РФ могут за считанные минуты нанести авиаудар по ВСУ
11 марта 2024, 17:26

Фото: iStock/Milous

Армия России может оперативно нанести авиаудар по позициям ВСУ сразу после их обнаружения. Об этом рассказал экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это все в рамках сетецентрической войны, и как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх, и тут же ввели полетное задание, и сразу же прилетело. То есть, минута-две-три прошло», — так Стариков объяснил потерю ПВО Patriot в зоне спецоперации.

Он уточнил, что теперь российские бойцы могут оперативно наносить авиаудары по украинским целям сразу после их обнаружения. Кроме того, Стариков считает, что ВС РФ перешли на новый уровень в плане военной мощи, что существенно осложняет ситуацию для ВСУ.

По его словам, Украине становится всё тяжелее бороться с российскими самолетами и бомбардировщиками, которые несут крылатые авиабомбы.

Напомним, 9 марта Минобороны опубликовало видео на котором зафиксировано попадание ракеты комплекса «Искандер-М» по украинской технике в районе Покровска в ДНР. По данным ведомства, ударом был уничтожен ЗРК С-300, а также два американских ЗРК Patriot. Это уже не первый случай поражения ЗРК Patriot российскими военными: в конце февраля ЗРК Patriot также были атакованы высокоточным оружием, и тогда пострадали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.

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«Чистая линия» закупила антидрон-оборудование для армии
11 марта 2024, 17:06

Фото: iStock/Leestat

«В помощь фронту» – тенденция, которую поддержвают не только члены семей бойцов СВО и неравнодушные граждане, но и крупные компании, которые также стремятся облегчить быт военных и поднять им настроение, если есть такая возможность.
Фирма «Чистая линия» закупила для фронта антидрон-оборудование, сообщил телеканал «360°».
«Я был в Донецке, я был в Мариуполе, который только был освобождён, в Тельманово, Новоазовске. И когда мне показывали школы, куда прилетало, я начал изнутри понимать, что происходит. Я приехал, и мы приняли решение, что наша компания должна быть с нашей страной, с нашими Вооружёнными силами и помогать, чем можем», - рассказал вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов.
«Чистая линия» отправила на фронт свой главный продукт – мороженое. На фронт доставили не только лакомство, но и технику, необходимую ребятам за ленточкой. Там и выяснили, чем могут помочь и что закупить на Большой земле.

«Совместно с областной администрацией, совместно с военными определяем на тот момент, что возможно и что в наших силах. Исходя из этого, начинаем действовать. В этот раз мы узнали, что в одном из подразделений Вооружённых сил нужна антидроновая техника. И мы нашли возможность достать оборудование, выкупили его. И сегодня произошла передача», - поделился опытом Бениаминов.
Такие инструменты работы помогают бойцам не только в проведении операций, но и дают понимание, что они не одни, что в тылах их любят, ждут, переживают за них и готовы помогать словом и делом. А когда помощь ещё и серьёзная, это говорит о том, что формальностей больше нет. Есть только искренняя забота.

«Когда у тебя есть всё необходимое техническое оборудование для того, чтобы ты мог поражать врага и обеспечивать безопасность своим товарищам, то такая помощь бесценна», — поблагодарил вице президента «Чистой линии» боец СВО с позывным «Скромный».
В прошлом месяце компания отвезла на фронт внедорожную технику, в этот раз – средства противодроновой борьбы. Что будет дальше покажет время, но главное в том, что любая помощь сокращает время конфликта, приближая нас к общей победе.

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#техника
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Бойцы ВСУ боятся жителей Купянска, которые ждут прихода ВС РФ
Daily Beast: бойцы ВСУ в Купянске боятся пророссийских местных жителей
11 марта 2024, 16:29

Фото: iStock/Olena_Z

Находящиеся в Купянске бойцы ВСУ боятся пророссийски настроенных местных жителей, которые ждут прихода российских военных и перехода города под контроль России. Так пишет издание Daily Beast после общения с украинскими солдатами.
Из статьи жители Купянска не желают спасения от россиян и ждут их прихода. Издание подчеркивает, что Купянск славится жителями, которые настроены пророссийски.

«Солдаты сказали мне, что не хотят снимать жилье в Купянске. Они боятся, что те, кто за Россию, скажут, где они сейчас находятся и их могут подвергнуть бомбардировке», — цитирует издание одного из бойцов ВСУ.

Он также рассказал, что слышал истории о местных жителях, которые под видом помощи передают украинских бойцам отравленную еду. Другие военные ВСУ также рассказали, что стараются жить в арендованных квартирах, чтобы их не могли вычислить.

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#солдаты
#всу
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В ВСУ подтвердили вручение повесток инвалидам
В ВСУ объяснили выдачу повесток инвалидам необходимостью уточнить сведенья
11 марта 2024, 15:38

Фото: istock / Oleksander Bontei

В украинской армии подтвердили вручение повесток мужчинам с инвалидностью. Сообщение опубликовало командование украинскими войсками «Север» в Телеграм-канале.
В ВСУ отметили, что в соцсетях часто появляются возмущения в сторону работников территориальных центров комплектования из-за выдачи повесток инвалидам.

Там пояснили, что бывают случаи, когда мужчина получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в военкомате. В таком случае в ТЦК могут не знать об инвалидности. Тогда мужчине нужно явиться в военкомат для уточнения своих данных, отметили в Телеграм-канале командования.

Ранее пленный боец рассказал о насильном призыве в украинские войска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#всу
#военкомат
#инвалиды
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Комбат ВСУ бесследно исчез после перепалки об увольнении Залужного
АР: Комбат ВСУ исчез после перепалки об увольнении Залужного
11 марта 2024, 14:46

Фото: iStock/undefined undefined

Командующий батальоном ВСУ пропал после перепалки в командном пункте под Авдеевкой в ДНР по вопросу увольнения Валерия Залужного с поста главкома. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на документы.
«Командующим батальоном исчез при неясных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

При это имя исчезнувшего украинского командира не раскрывается.

Уточняется, что он пропал на следующий день после увольнения Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. 9 февраля украинские офицеры собрались в командном пункте под Авдеевкой. Между ними произошёл напряженный разговор на фоне отставки Залужного. После этого командующий и два солдата уехали на машине. При этом тело одного из солдат было обнаружено позднее. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Самого командира и второго солдата больше никто не видел.

Агентство уточнило, что украинские власти не считают, что пропавший офицер владел тайной информацией или военной техникой во время его исчезновения.

Напомним, СБУ Украины предупреждала, что увольнение Залужного может спровоцировать беспорядки в армии.

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