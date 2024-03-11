Андрей Картаполов: Появившийся в интернете приказ о мобилизации является фейком

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Сегодня, 11 марта, в соцсетях и мессенджерах распространился указ о мобилизации, предположительно подписанный министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
В бумаге якобы говорится, что мужскую часть населения неизбежно ожидает мобилизация в июне текущего года. Председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов назвал распространяемый фейк «бредом».
Он сказал, что никаких масштабных призывов на военную службу не планируется, документ, который распространяют в интернете, является фейком и не соответствует действительности. Андрей Картаполов призвал пользоваться информацией только из проверенных источников.
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«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется», — подчеркнул Картаполов.
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Сергей Калугин