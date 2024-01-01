В Белгороде распространяется фейк о минировании города

Фото: istockphoto/Dmytro Falkovskyi
Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал в своем Telegram-канале о том, что распространяется фейковая информация о минировании улиц минами лепесток.
Сообщается, что в городе усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях.
Мэр города призвал быть бдительными и верить только официальным источникам.
Напомним, что число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.
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«В соцсетях распространяется информация о минировании "лепестками" улиц города Белгорода. Это фейк! Круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств. Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало», - сообщил Валентин Демидов.
Напомним, что число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.
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Мария Фирсова