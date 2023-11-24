Арахамия: Россия могла остановить боевые действия ещё весной 2022 года

Фото: iStock/Diy13
Конфликт на Украине мог закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтральный статус и отказался от вступления в НАТО. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, который возглавлял киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле, пишет РБК.
«На мой взгляд, они действительно до последнего полагали, что смогут додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО... Фактически, ключевой пункт был этот, всё остальное — косметические и политические приправы», — рассказал он в интервью на телеканале «1+1».Арахамия заявил, что одной из причин отказа украинских властей от переговоров стало их недоверие российской стороне. Кроме того, в период обсуждения «Стамбульского договора» в Киев прибыл тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который призвал не подписывать какие-либо соглашения с Россией и «просто воевать».
Читайте также:
Буданов заявил, что Украина может не подписать мир с РФ даже после окончания СВО
Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной, но с их стороны контакта нет
Артем Путинцев