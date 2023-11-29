Арестович* рассказал об избегающих воинского учета миллионах украинцев

Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович* заявил, что 4,5 миллиона граждан Украины избегают постановки на воинский учет, а в частях от 30% до 70% отказников. Об этом пишет «Страна.ua».
Он отметил, что сейчас правительство Украины готовит несколько «нелегких решений в сфере мобилизации», включая меры по привлечению в зону боевых действий молодых людей, но при недостаточном количестве вооружения, поставляемого Западом, это может привести к росту потерь.
Арестович* заявил, что если планку призывного возраста снизят, украинцы будут останавливать военных ВС РФ «автоматами и собственными телами». Политик подытожил, что перспективы подобных решений крайне непопулярны для политического руководства Украины.
Ранее Арестович* признался, что обманывал украинцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Арестович* заявил, что если планку призывного возраста снизят, украинцы будут останавливать военных ВС РФ «автоматами и собственными телами». Политик подытожил, что перспективы подобных решений крайне непопулярны для политического руководства Украины.
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Алина Юрчак