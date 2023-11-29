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Будущее Украины ставят под угрозу огромные потери в рядах ВСУ. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, на стороне ВСУ участвуют в военных действиях женщины, в том числе беременные. Потери среди личного состава могут привести к тому, что на Украине не кому будет продолжать род, поделился размышлениями Джонсон.
Американский эксперт также допустил вероятность проведения на Украине мобилизации, в рамках которой на фронт будут призваны мужчины от 17 до 70 лет.
Джонсон рассказал, что прежде один из украинских телеканалов выпустил в эфир информацию о погибших военных. Более миллиона убитых и пропавших без вести из числа украинских солдат. Киевские власти «сошли с ума» и потребовали немедленного отзыва отчета о потерях в рядах ВСУ, который просочился на телеканал.
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Анастасия Крестьянова