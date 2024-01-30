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Российская армия при необходимости может установить контроль над Одессой, освободив город от ВСУ, чтобы обеспечить безопасность Крыма. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
По его словам, армия Украины, располагающаяся в Одессе, несет определённую угрозу для безопасности Крыма. Таким образом, по мнению Риттера, Россия не оставит город под контролем киевского режима.
Он также выразил уверенность, что по окончанию конфликта режим президента Украины Владимира Зеленского будет ликвидирован.
Ранее он заявлял, что Украина может потерять ещё четыре города. По его словам, частью России могут также стать Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск, которые пока находятся за пределами новых российских регионов.
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Он также выразил уверенность, что по окончанию конфликта режим президента Украины Владимира Зеленского будет ликвидирован.
«Это нацистский режим. Он прекратит существовать», — заключил Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Ранее он заявлял, что Украина может потерять ещё четыре города. По его словам, частью России могут также стать Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск, которые пока находятся за пределами новых российских регионов.
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Элина Позднякова