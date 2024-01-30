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Армия России может взять Одессу под свой контроль ради безопасности Крыма

Экс-разведчик Риттер: ВС РФ могут освободить Одессу для безопасности Крыма
30 января 2024, 16:40
Фото: iStock/Multipedia

Фото: iStock/Multipedia

Российская армия при необходимости может установить контроль над Одессой, освободив город от ВСУ, чтобы обеспечить безопасность Крыма. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
По его словам, армия Украины, располагающаяся в Одессе, несет определённую угрозу для безопасности Крыма. Таким образом, по мнению Риттера, Россия не оставит город под контролем киевского режима.

Он также выразил уверенность, что по окончанию конфликта режим президента Украины Владимира Зеленского будет ликвидирован.


«Это нацистский режим. Он прекратит существовать», — заключил Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Ранее он заявлял, что Украина может потерять ещё четыре города. По его словам, частью России могут также стать Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск, которые пока находятся за пределами новых российских регионов.

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Глава ЦРУ Бёрнс: 2024 год станет тяжёлым испытанием на выносливость для ВСУ
30 января 2024, 16:42

Фото: iStock/Michele Ursi

Западным союзникам Киева необходимо нарастить объём своих военных поставок для ВСУ, поскольку нынешний год может стать для них тяжелым испытанием на выносливость, с таким заявлением выступил директор ЦРУ Уильям Бернс в своей статье для Foreign Affairs.
Бёрнс считает, что российский лидер Владимир Путин успешно налаживает работу оборонно-промышленного комплекса, будучи уверенным, что время на его стороне.

В это время, заявил глава ЦРУ, западным союзникам стоит серьёзно позаботиться о наращивании помощи Вооружённым силам Украины, поскольку они уже сейчас испытывают серьёзные трудности на линии боевого соприкосновения.

«Продолжение поставок оружия укрепит позиции Украины, если появится возможность для серьезных переговоров», — заявил директор американской разведки.

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#владимир путин
#всу
#сво
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MWM: Украинские войска потеряли большую часть своих немецких танков Leopard 2
30 января 2024, 15:56

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Украинская армия потеряла большую часть из своих немецких танков Leopard 2, об этом сообщает американское издание The Military Watch Magazine.
«Большинство танков Leopard 2 немецкого производства, которыми располагает украинская армия, были выведены из строя в ходе боев с российскими войсками. Более четверти из них полностью уничтожены, а остальные повреждены так, что украинцы не могут их отремонтировать», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В MWM также отметили, что Вооружённые сил Украины столкнулись со множеством трудностей при эксплуатации немецкой техники. Помимо того, что у них нет подходящих деталей и специалистов для починки повреждённых танков, Leopard 2 также не пригодны для использования в зимнее время.

В это время, подчеркнул автор статьи, в странах НАТО сваливают неудачи при использовании Leopard 2 на самих украинцев, которые не способны вести боевые действия по канонам альянса.

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Орбан назвал имя человека, который мог бы предотвратить конфликт в Европе
Орбан заявил, что Дональд Трамп мог бы завершить конфликт на Украине
30 января 2024, 15:15

Фото: kremlin.ru

Бывший американский лидер Дональд Трамп мог бы завершить конфликт на Украине, с таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью для Le Point.
«Если бы в феврале 2022 года американским президентом был Дональд Трамп, в Европе войны не было бы», — считает Орбан.

По мнению венгерского премьера, сегодня Трамп - единственный политик, у которого получилось бы урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Орбан заявил, что готов дать своё согласие на небольшое финансирование Украине, при одном условии. Венгрия будет продолжать поддерживать Вооружённые сил Украины, если сумма этой помощи будет ежегодно единогласно согласовываться всеми членами Европейского союза.

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#дональд трамп
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В Госдуме предупредили Залужного об опасности со стороны Зеленского
Депутат Шеремет: Зеленский может физически устранить Залужного
30 января 2024, 14:32

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимир Зеленский может пойти на физическое устранение главкома ВСУ Валерия Залужного, так как видит в нем главного политического конкурента.
«Зеленскому главное любой ценой сохранить власть, без которой он останется не у дел, поэтому он может пойти на физическое устранение Залужного, так как видит в нем для себя главного политического конкурента», - уверен Шеремет.

Он считает, что Залужный находится в опасности, и ему стоит опасаться Зеленского, который с успехом освоил террористические методы и удары в спину. По словам Шеремета, конфликт Зеленского и Залужного демонстрирует кризис украинской власти. Он сравнил украинское руководство с банкой с пожирающими друг друга пауками.

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«Не замечают»: Запад не обращает внимание на расползание поставляемого ВСУ оружия по миру
Лавров: Запад не хочет замечать расползание поставляемого ВСУ оружия по миру
30 января 2024, 14:09

Фото: kremlin.ru

Западные страны не хотят обращать внимание на «расползание» оружия, которое поставляют в помощь ВСУ, в горячие точки по всему миру, с таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе посольского круглого стола.
«Еще один аспект, который не очень сильно Запад хочет замечать, это расползание оружия, которое поставляется на Украину, по различным горячим точкам, где оно используется в том числе экстремистами и террористами», — заявил Лавров при обсуждении урегулирования конфликта на Украине.

Министр иностранных дел напомнил, что западное оружие, которое предназначалось для Вооружённых сил Украины, уже было обнаружено не только на Ближнем Востоке, но и в ряде европейских стран, а также в секторе Газа. Помимо этого, появились подтверждения присутствия на полях специальной военной операции западных наёмников и инструкторов, подытожил Лавров.

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«Ожидают проигрыша»: В Польше объяснили, как украинские политики относятся к СВО
Скшипчак: Украинские политики ожидают крах Киева, разворовывая западную помощь
30 января 2024, 13:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Политики на Украине ожидают крах ВСУ, попутно разворовывая западную помощь, с таким заявлением выступил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью для Fakt.
«Самым слабым звеном на Украине оказались политики и военные, которые обворовывают собственную армию. Это уже не первый такой случай. Те, кто воруют, делают это сознательно, ожидая, что Украина проиграет», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Скшипчак.

По его словам, украинские политики активно разворовывают помощь, предоставленную союзниками с Западами, уже успев присвоить себе порядка миллиона долларов. В результате, у Вооружённых сил Украины банально не осталось боеприпасов, с помощью которых можно было бы вести боевые действия.

Скшипчак также подчеркнул, что Запад, по сути, остаётся обманутым. Союзники Киева отдают последнее, опустошая свои военные склады, в то время как украинская власть забирает все деньги себе, не оставляя ничего для армии.

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#польша
#украина
#сво
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В Раде раскрыли, когда будет принят новый закон о мобилизации на Украине
Депутат Рады Нагорняк: закон о мобилизации могут принять не раньше марта
30 января 2024, 13:21

Фото: iStock/krblokhin

Новый закон о мобилизации на Украине могут принять не раньше марта текущего года. Такое предположение сделал депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк. Его слова передает Telegraf.
«По моим прогнозам, такой законопроект появится не раньше марта. Сейчас из плохих решений пытаются найти лучшее, которое будет принято обществом. Повторюсь, к сожалению, хороших решений уже не осталось», — заявил Нагорняк.

Он считает, что в ВСУ достаточно людей для сохранения имеющихся позиций, однако бригады испытывают острый солдат. Нагорняк подчеркнул, что Украина критически нуждается в мобилизации для пополнения уже имеющихся подразделений, а не для создания новых.

Ранее председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявлял, что около 3,4 млн украинских мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации.

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#мобилизация
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В результате ударов ВСУ в Горловке повреждены школа и жилой дом
30 января 2024, 11:18

Фото: istockphoto/Standart

Артиллеристы ВСУ за час шесть раз обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике. Прямое попадание пришлось в жилой дом в посёлке Комаровка. Также повреждено здание школы в Никитовском районе.
Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. В своём телеграм-канале глава городской администрации сообщил, что при обстрелах Никитовского и Центрально-Городского района украинские артиллеристы используют снаряды натовского калибра, в том числе кассетные боеприпасы.

Также сообщается об обстреле посёлка шахты имени Гагарина в Никитовском районе, в результате которого перебит газопровод. Кроме того, нарушено электроснабжение населённого пункта. Городские власти призывают местных жителей не покидать свои дома. Приходько сообщил, что обстрел ведётся из Дзержинска (на Украине называют Торецком) к северо-западу от Горловки.

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ПВО сбила беспилотник в Тульской области
30 января 2024, 11:03

Фото: iStock/aapsky

В небе над Тульской областью система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве по региональной безопасности.
Согласно сообщению, пострадавших в результате вражеской атаки нет. Также на месте падения обломков сбитого дрона разрушений не зафиксировано. Уточняется, что инцидент произошел утром, 30 января.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью киевский режим предпринял попытки атак на российские регионы при помощи 21-го беспилотного летательного аппарата. Все они были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.В Минобороны РФ уточнили, что дроны самолётного типа были уничтожены над территорией Крыма (11 БПЛА), а также над Белгородской (5 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областями. Кроме того, по одному беспилотнику было сбито над Калужской и Тульской областями.

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