Российская армия нанесла удар по Одессе советскими ракетами П-35Б

Фото: сайт Минобороны РФ
Вооруженные силы России поразили украинские комплексы ПВО в Одессе с помощью старых советских ракет П-35Б. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник.
Как отметил собеседник агентства, несколько ракет из комплексов "Утес" и "Редут" с аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой «были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы».
П-35 давно сняты с производства, их модернизация бессмысленна из-за длительного хранения и продления сроков эксплуатации. Однако при этом продемонстрировали хорошую эффективность поражения военных объектов на Украине.
П-35 — это советская сверхзвуковая противокорабельная ракета массой более четырех тонн с дальностью стрельбы до 400 километров. Её последняя модификация, П-35Б, использовалась береговыми стационарными и подвижными ракетными комплексами «Утес» и «Редут».
Ранее в Минобороны РФ сообщили о применении гиперзвукового оружия для удара по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ). В период с 13 по 19 января 2023 года Вооружённые силы России использовали авиационные ракетные комплексы "Кинжал" для атаки по выявленным целям.
В результате российских ударов были уничтожены вражеские объекты военно-промышленного комплекса, где ремонтировали боевую технику и вооружение. Также на пораженных предприятиях изготавливали боеприпасы, порох и разведывательно-ударные дроны. Кроме того, ударами ВС РФ были поражены пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наёмников и националистов.
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П-35 давно сняты с производства, их модернизация бессмысленна из-за длительного хранения и продления сроков эксплуатации. Однако при этом продемонстрировали хорошую эффективность поражения военных объектов на Украине.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о применении гиперзвукового оружия для удара по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ). В период с 13 по 19 января 2023 года Вооружённые силы России использовали авиационные ракетные комплексы "Кинжал" для атаки по выявленным целям.
В результате российских ударов были уничтожены вражеские объекты военно-промышленного комплекса, где ремонтировали боевую технику и вооружение. Также на пораженных предприятиях изготавливали боеприпасы, порох и разведывательно-ударные дроны. Кроме того, ударами ВС РФ были поражены пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наёмников и националистов.
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Артем Путинцев