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Армия России за неделю освободила три села в зоне СВО

ВС РФ за неделю освободили Алисовку, Бариловку и Общее
Фото: iStock/zim286

Российские военные за неделю заняли три населенных пункта в зоне проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.



По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» освободили села Алисовка и Бариловка в Харьковской и Сумской областях соответственно. Бойцы «Востока», в свою очередь, заняли село Общее в Запорожской области.

Всего в зоне ответственности последней группировки войск противник потерял более 1390 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 42 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.

Лидия Пономарева

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