Армия России за неделю освободила три села в зоне СВО

30 октября 2026, 13:05

ВС РФ за неделю освободили Алисовку, Бариловку и Общее

Фото: iStock/zim286

Российские военные за неделю заняли три населенных пункта в зоне проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.