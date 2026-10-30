Более 1000 беспилотников атаковали этой ночью регионы России
Силы ПВО сбили 1043 БПЛА над Россией за ночь
В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили 1043 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.
Массированная атака отражалась в 19 регионах страны. Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, а также о Московском регионе и Республике Татарстан.
Удар по ВПК и энергетической инфраструктуре и продвижение ВС РФ под Днепропетровском: последние новости СВО на 30 октября
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.