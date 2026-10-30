Более 1000 беспилотников атаковали этой ночью регионы России

30 октября 2026, 10:20

Силы ПВО сбили 1043 БПЛА над Россией за ночь

Фото: iStock/Terry Papoulias

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили 1043 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.





Массированная атака отражалась в 19 регионах страны. Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, а также о Московском регионе и Республике Татарстан.



