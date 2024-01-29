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Беспилоник взорвался на территории лагеря в Ростовской области

Голубев: в Ростовской области нейтрализован украинский дрон
29 января 2024, 10:55
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

В Ростовской области средствами РЭБ нейтрализован украинский беспилотный летательный аппарат, который при падении взорвался. Пострадавших нет. Об этом заявил глава региона Василий Голубев.
«Сегодня утром на территории Неклиновский района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при падении вражеский беспилотник взорвался на территории загородного лагеря. Взрывной волной выбило окна и повредило стены в нескольких корпусах. При этом Голубев отметил, что в зимнее время лагерь не работает. При украинской атаке никто не пострадал.


29 января беспилотный летательный аппарат также атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле. БПЛА самолетного типа рухнул около установки гидрокрекинга.


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Стало известно, что украинских силовиков готовили воевать против России с 1991 года
Рогов: украинских силовиков с 1991 года спрашивали о готовности воевать с РФ
29 января 2024, 11:21

Фото: iStock/Michele Ursi

Еще с 1991 года людей, которые приходили устраиваться на работу в силовые структуры Украины спрашивали об их готовности воевать против России. Об этом рассказал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
«Бывшая Украинская ССР с подачи западных в кавычках ее друзей была обречена на конфликт с Россией. С 1991 года англосаксы начали готовить почву для развязывания конфликта, приведя к власти на Украине украинских националистов и делая все, чтобы оторвать от России южнорусские земли. То, что конфликт будет, было предопределено еще тогда», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он пояснил, что еще с 1991 года людям, которые устраивались на работу в силовые структуры Украины задавали вопрос, готовы ли они воевать против России. Таким образом, по словам Рогова, все эти годы на Украине приветствовалась любая форма сепаратизма, в том числе и раскол православной церкви, и попытки принизить роль и значимость победы СССР в Великой Отечественной войне. А также восхвалялась борьба со всем русским, заключил эксперт.

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Женщина пострадала при обстреле ВСУ белгородского села Мокрая Орловка
Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Мокрая Орловка, пострадала женщина
29 января 2024, 11:10

Фото: iStock/aapsky

Украинская сторона обстреляла село Мокрая Орловка в Белгородской области, пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая - у женщины порезы от стекла на лице и руках», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшей оказали помощь на месте. Госпитализация ей не понадобилась.

Гладков также добавил, что при обстреле повреждены два частных дома. Там выбиты окна, пострадали заборы и фасады. Также задета линия газоснабжения, однако последствия обстрела были оперативно устранены сотрудниками аварийных служб.

29 января в Ростовской области средствами РЭБ нейтрализован украинский беспилотный летательный аппарат, который при падении взорвался. Пострадавших нет. Об этом заявил глава региона Василий Голубев.

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Зеленский раскрыл численность ВСУ
Зеленский: Численность украинской армии составляет 880 тыс. человек
29 января 2024, 10:40

Фото: iStock/Olena_Z

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность украинской армии составляет 880 тысяч человек. Его словам передает ARD.
«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу», - сказал украинский лидер.

При этом украинские власти не знают точно, сколько украинцев уехало за границу. Называется приблизительная цифра - порядка 6,5-7,5 млн человек.

Ранее Министерство здравоохранения Украины дало прогноз, согласно которому от трёх до четырёх миллионов как военных, так и гражданских будут нуждаться в лечении от полученных психологических травм во время военных действий.

По данным издания The Times, уже сейчас до 30% военнослужащих ВСУ, находящихся на фронте, страдают от острых психических расстройств. Об этом пишет британская газета The Times. В публикации приводится высказывание одного украинского военного, который говорит, что его единственной победой на поле боя за 10 месяцев стало то, что у него перестали дрожать руки. Но потом дрожь в руках вернулась.

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Новости СВО: где атакуют ВСУ, что взяли под контроль ВС РФ
29 января 2024, 10:02

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВСУ продолжают наносить удары по российским территориям и гражданским объектам с использованием БПЛА. На линии фронта противник пытается атаковать в районе Авдеевки, однако успеха не имеет. Редакция «Радио 1» расскажет, как складывается обстановка в зоне проведения спецоперации, и о том, где удалось продвинуться ВС РФ.

«Грады» уничтожают бойцов ВСУ


Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Центр» атаковали боевиков ВСУ в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российские разведчики предоставили военным сведения о нахождении 50 военных ВСУ, затем расчеты «Градов» прибыли на огневые позиции и нанесли по позициям противника залповый удар из 122-миллиметровых РСЗО.


На Украине прогремели взрывы


В Херсоне минувшей ночью вновь прозвучали взрывы. Об этом пишет издание «Зеркало недели». Издание также сообщило об ударах по Ровенской области Украины. Сигналы воздушной тревоги вскоре прозвучали в Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Николаевской областях.

MWM: США не отправляют самолеты A-10 Украине, боясь их уничтожения
MWM: США не отправляют самолеты A-10 Украине, боясь их уничтожения


Также известно о нанесении удара силами ВС РФ по промышленному объекту в Кременчуге. Об этом рассказал глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. В своем телеграм-канале он разместил фото пораженного объекта и сообщил, что по предварительным данным, удар был нанесен баллистическими ракетами.

«Продолжается ликвидация пожара. Предварительно — две баллистические ракеты», — заявил Пронин.

ВСУ атаковали экскаватор дроном-камикадзе


Украинская группировка нанесла удар по на окраине села Колотиловка Краснояружского района с использованием дрона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Начиненный взрывчатым веществом беспилотник рухнул на экскаватор. В результате происшествия пострадал рабочий. Мужчина доставлен в больницу с открытым переломом и рваной раной ноги.


«Солнцепеки» ударили по ВСУ под Купянском


Российская группировка войск «Запад» нанесла удар по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении с помощью расчетов ТОС-1А «Солнцепек», рассказали в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что пуски были проведены на расстоянии более 4,5 км.


ВСУ обстреляли волонтеров в Новой Каховке


ВСУ дронами атаковали автомобили волонтеров в Новой Каховке. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале. В результате атаки беспилотников, ранения получила 70-летняя местная жительница.
Алексеенко привел подробности атаки ВСУ и сообщил, что враг ударил по автомобилям волонтёров, которые были припаркованы возле соцмаркета и здания гуманитарного штаба в самом центре Новой Каховки.

Неижпапа: ВСУ хотят бить ракетами по целям, которые находятся в глубине России
Неижпапа: ВСУ хотят бить ракетами по целям, которые находятся в глубине России

Последние новости СВО


Российские войска ведут наступательные действия южнее Купянска в районе Табакеевки, об этом сообщает телеграм-канал «Два майора». В районе населенных пунктов Песчаное и Берестовое ВС РФ также перешли в атаку. Несколько посадок ВС РФ взяли под контроль на Краснолиманском направлении. Кроме того, наступательные действия российских бойцов зафиксированы западнее Артемовска.

Противник атакует в районе Авдеевки, однако успеха не имеет. Встречные бои продолжаются на Запорожском фронте в районе Работино.

На Донецком направлении ВС РФ также продолжают штурмовать, сообщает портал «WarGonzo». Активное наступление наблюдается у Новомихайловки, Георгиевки и Первомайского.

На Угледарском участке ВС РФ после артобстрелов атаковали Старомайорское. Также были попытки продвинуться к Золотой Ниве.

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#украина
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Шойгу проверил ход модернизации НИИ Минобороны в Московской области
29 января 2024, 10:00

Фото: Сайт Кремля

Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов военного ведомства в Подмосковье. Об этом сообщили в российском Минобороны.
В частности, во время рабочей поездку в войска Западного военного округа. он посетил 12-й ЦНИИ 12-го главного управления Минобороны. Это управление отвечает за ядерное обеспечение Вооружённых сил России.
«Как отметил начальник управления Игорь Колесников, проведённая модернизация экспериментально-испытательной базы института позволит сократить сроки государственных испытаний. Он также доложил, что кратно возросло количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания», – говорится в сообщении.
Помимо этого, Шойгу проинспектировал 48-й ЦНИИ Минобороны.
«Начальник войск РХБ-защиты Вооружённых сил Игорь Кириллов доложил, что в институте готовят к сдаче два новых здания научно-исследовательского кластера. Основной этап строительства объектов уже завершён», – рассказали в ведомстве.
Кластер будет работать в интересах биологической защиты. Он позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации и профилактики, в том числе вакцины. В министерстве заявили, что 48-й ЦНИИ разработал первую в мире вакцину от коронавируса, а также вакцины от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальную вакцину от гриппа.

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#подмосковье
#московская область
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Актер Печерица боялся попасть в окружение и сбежал из ВСУ
29 января 2024, 08:17

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Украинский актер Александр Печерица записался в Территориальную оборону, но чуть позже покинул ряды ВСУ из-за страха.
Издание «Обозреватель» сообщает, что актер был в составе 128-го батальона, принимавшего участие в боевых действиях на Харьковском направлении. По воспоминаниям актера, на передовой его пугала перспектива попасть в окружение. Об этом он рассказал в беседе с ТСН

«Во время обстрелов, когда рядом падали снаряды, каждый раз была эта тревога и страх, что мы попадем в окружение, или сейчас прилетит мина, или танк будет обстреливать нашу позицию», —рассказал Печерица.
По словам актера, страх «постоянно сидел глубоко внутри». При этом на прямой вопрос о том, что повлияло на решение покинуть ряды ВСУ, актер ответил уклончиво и сослался на «семейные обстоятельства». Печерица рассказал, что его жена и ребенок находятся за пределами Украины.

Александр Печерица сыграл в более чем 30 фильмах и сериалах, в их числе «Возвращение Мухтара 3» и «Брат за брата».

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#всу
#украина
#новости
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Расчеты «Градов» ударом уничтожили более 30 военных ВСУ
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили в лесу под Кременной более 30 боевиков ВСУ
29 января 2024, 08:06

Фото: istock / vadimrysev

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении атаковали боевиков ВСУ в Серебрянском лесничестве. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

Сообщается, что Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российской армии города Кременная в ЛНР.

По информации Минобороны, военные ВС РФ получили сведенья от разведчиков о местонахождении до 50 военных ВСУ. Расчеты российских «Градов» прибыли на огневые позиции и выпустили залповый удар из 122-миллиметровых РСЗО гвардейского мотострелкового полка по скоплению военных ВСУ.

В результате атаки ВСУ потеряли более 30 бойцов убитыми и ранеными.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин спрогнозировал будущее Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#новости
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#всу
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#минобороны
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«Зеркало недели»: В Ровненской области и Херсоне гремят взрывы
29 января 2024, 01:31

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы прогремели в Ровенской области Украины и в подконтрольном Вооружённым силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
В ряде украинских регионов при этом объявили воздушную тревогу: сирены оповещения включили в Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Николаевской областях.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
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Military TV: системы ПВО ВСУ не могут перехватить ни одной ракеты X-22
28 января 2024, 19:43

Фото: istockphoto/zooz

Системы противовоздушной обороны (ПВО), которые Запад поставил Украине, не смогли перехватить ни одной ракеты X-22.
О неуловимой российской ракете сообщил YouTube-канал Military TV.

«Несмотря на то, что Киев получил западную военную помощь в виде зенитных установок SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, украинские власти сообщают, что эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22», — сказано в сообщении.
Модель ракеты, которую модернизировали в 2016 году, набирает скорость в 4,6 Маха и может двигаться по неожиданной траектории, что добавляет сложности противнику.

Ранее сообщалось, что российские военные применили против ВСУ советскую противолодочную установку, переделанную под уничтожение наземных целей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал один из артиллеристов добровольческого штурмового корпуса «Север-V» группировки войск «Юг».

Он рассказал, что корабельная установка РБУ-6000 рассчитана на работу под водой, на довольно большой глубине. Российским военным удалось модифицировать её для использования в боях на земле. Так, в корабельный бомбомёт были добавлены взрывчатые вещества и поражающие элементы.

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#украина
#новости
#ракета
#россия
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