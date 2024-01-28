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В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

28 января 2024, 14:45
Фото: istockphoto/Naypong

Фото: istockphoto/Naypong

Попытку ВСУ провести террористическую атаку беспилотником пресекли в воскресенье, 28 января, в Брянской области.
Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Сообщается, что БПЛА самолетного типа ликвидировали российские силы ПВО над территорией Унечского района.

Никто в результате происшествия не пострадал. Осколки беспилотника во время падения повредили штукатурку жилого дома.

На место прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Крыму удалось задержать всех диверсантов, которые совершиили теракты на полуострове. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире телерадиокомпании «Вести-Крым».

«Задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — сказал Сергей Аксенов.
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MWM: США не отправляют самолеты A-10 Украине, боясь их уничтожения
28 января 2024, 13:55

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

США не отправляют штурмовики A-10 Thunderbolt II на Украину, опасаясь потерять репутацию из-за их уничтожения в боях с российскими военными.
Об этом пишет журнал Military Watch. По данным журналистов, американский военный самолет не показывал выдающихся результатов в войне в Ираке. Самолеты несколько раз сбивали иракские ПВО малой дальности, Теперь Вашингтон не хочет повторения такого сценария на Украине.

«США стремятся избежать ущерба репутации своего вооружения, тщательно контролируя его развертывание. Немецкие танки Leopard2 и британские Challenger2 понесли тяжелые потери на Украине, поэтому американские танки M1 Abrams были не только поставлены гораздо позже, но и отведены достаточно далеко от линии фронта», — сообщают обозреватели.
По их данным, США по этой же причине не соглашались долгое время разрешать поставку F-16 на Украину.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-

A-10 Thunderbolt — штурмовик американского производства. Предназначен для борьбы с бронетехникой противника и уничтожения других видов наземных целей. Серийное производство завершилось в 1984 году. Всего было изготовлено 715 самолетов.

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Welt: российские военные завладели инициативой почти на всех участках фронта
28 января 2024, 12:04

Фото: istockphoto/zabelin

Российская армия имеет превосходство над ВСУ.
Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«Мы видим, что русские удерживают инициативу в своих руках в этом конфликте», — заметил Ваннер.
По его словам, российским военным удаётся добиваться впечатляющих результатов на Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Запад» три раза ударили по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, информируют в Минобороны.

«Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 км», —сообщили в ведомстве.
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В Крыму задержаны все диверсанты, совершившие теракты
28 января 2024, 10:56

Фото: istockphoto/irene_rebrova

В Крыму удалось задержать всех диверсантов, которые совершиили теракты на полуострове.
Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире телерадиокомпании «Вести-Крым».

«Задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — сказал Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, в Крыму диверсантов ждёт только строгое наказание.

В республике за последние 2 года было совершено несколько диверсией на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Также задержаны участники диверсионных групп, которые действовали по заданию спецслужб Украины и планировали физическое устранение руководителей республики.

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#всу
#крым
#сво
#новости
#происшествие
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США призвали Украину отдать территории России из-за нежелания украинцев сражаться
AT: Украине следует отдать территории России из-за неделания украинцев воевать
28 января 2024, 10:46

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина должна отказаться от территорий из-за нежелания граждан сражаться за свою страну. Об этом в статье для American Thinker написала обозреватель Моника Шоуолтер.
Она отметила, что в настоящее время значительная часть украинской армии мертва, а большое количество молодых украинцев покинули страну. Шоуолтер задалась вопросом о том, почему США должны финансировать Украину, если её граждане сами не хотят сражаться за страну.

Вместо этого обозреватель предложила провести референдум и договорится с Россией. Также она добавила, что жители восточной части Украины явно предпочитают быть частью России.

Кроме того, лишить Украину поддержки со стороны США следует из-за арестов американских журналистов на территории страны.

Шоуолтер призвала также открыто говорить об огромных состояниях и коррупции среди украинской элиты.

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#сша
#украина
#спецоперация
#военные
#финансирование
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«Солнцепеки» ударили по опорным пунктам ВСУ под Купянском
28 января 2024, 08:59

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Запад» три раза ударили по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, информируют в Минобороны.
«Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 км», —сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны, на данном направлении подразделения войск РХБЗ группировки «Запа»" в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» оказывают поддержку действиям наземной группировки войск.

Ранее сообщалось, что глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин разместил в Telegram-канале фото с последствиями удара по промышленному объекту в Кременчугском районе.

«Продолжается ликвидация пожара. Предварительно — две баллистические ракеты», — сообщил Пронин.
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#украина
#минобороны рф
#сво
#всу
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В Кременчуге нанесли удар по промышленному объекту
28 января 2024, 08:26

Фото: istockphoto/RamonCast

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин разместил в Telegram-канале фото с последствиями удара по промышленному объекту в Кременчугском районе.
«Продолжается ликвидация пожара. Предварительно — две баллистические ракеты», — сообщил Пронин.
Ранее Пронин писал о пожаре после поражения промышленного объекта в Кременчугском районе. Тип объекта не уточнялся.

Также сообщалось, что военнослужащие группировки российских войск «Запад» отразили на купянском направлении СВО в общей сложности пять атак и контратак двух бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) около населённых пунктов Синьковка в Харьковской области и Тернов в ДНР.

В разговоре с ТАСС начальник пресс-службы группировки Сергей Зыбинский, в результате украинские войска были вынуждены отступить сразу в двух направлениях — западном и южном.

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#всу
#украина
#политика
#сво
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Зыбинский: Бойцы группировки «Запад» отразили пять атак и контратак ВСУ
28 января 2024, 05:21

Фото: iStock/Makhbubakhon_Ismatova

Военнослужащие группировки российских войск «Запад» отразили на купянском направлении СВО в общей сложности пять атак и контратак двух бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) около населённых пунктов Синьковка в Харьковской области и Тернов в ДНР. Как сообщил в разговоре с ТАСС начальник пресс-службы группировки Сергей Зыбинский, в результате украинские войска были вынуждены отступить сразу в двух направлениях — западном и южном.
«Мотострелковые подразделения группировки во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки и три контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны в районах Синьковки и Тернов. <...> Противник был вынужден отойти в южном и западном направлениях», — ​Российский боец забросал гранатами пятерых украинских спецназовцевотрапортовал Зыбинский.

Кроме того, по его словам, расчёты тяжелых огнемётных систем группировки нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Харьковской области. В результате совокупные потери противника на купянском направлении составили до 25 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 пикапа.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#сво
#вооружённые силы рф
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ВМС Украины готовы принять в свои ряды два списанных британских фрегата
Sky News: ВМС Украины готов принять в свой строй списанные Британией фрегаты
28 января 2024, 04:37

Фото: iStock/GenoEJSajko

Командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа выразил готовность принять в строй корабли, списываемые из Королевских ВМС Великобритании. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.
«Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам, мы будем очень рады», — заявил Неижпапа (цитата по РИА Новости).

Ранее британское издание Telegraph рассказало, что Лондон вынужден списывать корабли из-за нехватки моряков и перенаправить их экипажи на фрегаты нового класса. В 2024 году будут списаны фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster, которые будут утилизированы или проданы союзникам. Экипажи кораблей направят обслуживать фрегаты Type 26, которые должны заменить противолодочные корабли Type 23.

Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ) не будут переданы в состав Черноморского флота России, а будут утилизированы. Об этом рассказал источник в силовых структурах Крыма. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ВМСУ оставили на полуострове около 20 кораблей, среди которых корветы «Тернополь», Луцк», корабль управления «Славутич», БДК «Константин Ольшанский» и прочие. До 2023 года эти судна находились в Севастополе под охраной.

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#украина
#корабль
#вмф
#великобритания
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ВСУ обстреляли село в Курской области, сообщил Старовойт
Старовойт: ВСУ обстреляли село Гордеевка Кореневского района
27 января 2024, 20:36

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинские войска обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В ходе обстрела никто не пострадал, однако были повреждены жилой дом, автомобиль и хозяйственная постройка. Старовойт пообещал владельцам помочь в их восстановлении.

Ранее, 25 января, Старовойт сообщал, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. В результате этой атаки, в домах пропало отопление, часть жителей осталась без электричества. Кроме того, в ходе обстрела в некоторых домах выбило стёкла. Губернатор пообещал помочь жителям в восстановлении жилых построек.

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#всу
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