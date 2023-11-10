Беспилотник ВСУ попытался атаковать Брянскую область

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В Брянской области силами противовоздушной обороны пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Брянский губернатор также поблагодарил российские подразделения ПВО за качественную работу.
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Элина Позднякова