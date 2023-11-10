ВСУ обстреляли спиртзавод «Козинский» в Курской области

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Вооруженные силы Украины атаковали спиртзавод «Козинский» в Курской области, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в результате обстрела на спиртзаводе загорелась крыша.
Помимо этого, в селе Козино повреждены окна и двери близлежащих домов. Пострадали и припаркованные рядом с предприятием автомобили.
8 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удары сразу по трём районам Курской области. По селу Успеновка Кореневского района было зафиксированы 4 прилёта. Под атаку также попали территории Рыльского района и селу Горналь Суджанского района.
К счастью, в результате последних атак никто не пострадал.
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Помимо этого, в селе Козино повреждены окна и двери близлежащих домов. Пострадали и припаркованные рядом с предприятием автомобили.
К счастью, в результате последних атак никто не пострадал.
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Евгения Парфентьева