Беженка рассказала, как боевики ВСУ застрелили в Дзержинске собаку и ее хозяина

07 июля 2025, 07:08

Беженка Воробьева: украинские боевики застрелили на рынке собаку и ее хозяина

Фото: iStock/Irina Piskova

В Дзержинске случилась трагедия, в результате которой погибли местный житель и его собака. Об этом рассказала беженка Неля Воробьева в интервью РИА Новости.





По словам Воробьевой, инцидент случился на рынке, где местный житель по имени Сережа часто проводил время со своей собакой.





«Собака, дворняжка, гавкнула на боевиков ВСУ, которые патрулировали территорию. В ответ на это они пристрелили животное», — рассказала женщина.