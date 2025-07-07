Беженка рассказала, как боевики ВСУ застрелили в Дзержинске собаку и ее хозяина
Беженка Воробьева: украинские боевики застрелили на рынке собаку и ее хозяина
В Дзержинске случилась трагедия, в результате которой погибли местный житель и его собака. Об этом рассказала беженка Неля Воробьева в интервью РИА Новости.
По словам Воробьевой, инцидент случился на рынке, где местный житель по имени Сережа часто проводил время со своей собакой.
«Собака, дворняжка, гавкнула на боевиков ВСУ, которые патрулировали территорию. В ответ на это они пристрелили животное», — рассказала женщина.
Когда хозяин собаки попытался заступиться за своего питомца и выразил недовольство действиями боевиков, они также открыли огонь и убили его.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.