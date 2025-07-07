В Пензенской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников

Фото: iStock/ancho_runner

В Пензенской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников. Для обеспечения безопасности в Пензенской области ограничили работу интернета.



Об опасности в Липецкой области сообщили в региональном МЧС. Telegram-канал ведомства дал красный уровень опасности атаки БПЛА.

В Пензенской области об угрозе налета дронов рассказал губернатор Олег Мельниченко. В связи с этим была ограничена работа мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что ​в небе над Орловской областью было уничтожено семь украинских беспилотников.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0