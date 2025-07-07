В Пензенской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников
В Пензенской и Липецкой областях объявили опасность атаки беспилотников. Для обеспечения безопасности в Пензенской области ограничили работу интернета.
Об опасности в Липецкой области сообщили в региональном МЧС. Telegram-канал ведомства дал красный уровень опасности атаки БПЛА.
В Пензенской области об угрозе налета дронов рассказал губернатор Олег Мельниченко. В связи с этим была ограничена работа мобильного интернета.
Ранее сообщалось, что в небе над Орловской областью было уничтожено семь украинских беспилотников.
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