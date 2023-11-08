«Зеленский в отчаянии»: В США сомневаются возможности ВСУ вновь пойти в наступление

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Вооруженные силы Украины больше не имеют возможности и ресурсов, чтобы предпринять очередную наступательную операцию, об этом заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Зеленский в отчаянии. Они (украинские войска) потеряли возможность проводить наступательные действия», - прокомментировал ситуацию Шаффер.
Бывший разведчик напомнил, что большинство западных военных еще до начала контрнаступления не сулили ВСУ никакого успеха. За пять месяцев провального контрнаступления украинская армия понесла колоссальные потери. Помимо этого, российским войскам удалось полностью перехватить инициативу, и теперь они свободно могут проводить свои наступательные операции.
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Евгения Парфентьева