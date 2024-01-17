Блинкен заявил, что не видит перспектив переговоров по перемирию на Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине. Об этом Блинкен сообщил в Давосе.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что четвёртая встреча в Давосе в «копенгагенском формате» оказалась для Киева и его хозяев провальной. Она отметила, что многие страны на встрече в Швейцарии присутствовали на заниженном уровне.
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Екатерина Коршунова