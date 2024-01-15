На Украине заявили, что невозможно вести переговоры о мире без представителей из РФ

Фото: iStock/alzay
Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Швейцарию приведет к политическому конфликту, так как невозможно вести переговоры о мире без участия российских представителей. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский едет в Швейцарию. Ясно, что он там породит страшный конфликт в политическом сообществе, потому что Швейцария — еще более нейтральная страна, чем Австрия», — отметил Соскин в своем блоге на YouTube.
Он считает, что в отсутствие высокопоставленных российских дипломатические контакты в Давосе бесполезны. По словам Соскина, никто не хочет принимать участие в «формуле мира Зеленского», ввиду ее бессмысленности.
Читайте также:
Стала известна причина отказа делегации Турции от поездки на ВЭФ в Давос
Песков: Москва выступает за мирное разрешение украинского конфликта
В Кремле высказались об обсуждении мира на Украине без участия РФ
Элина Позднякова