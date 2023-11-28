Bloomberg: Среди населения Украины растут отчаяние и усталость из-за конфликта

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Разочарование, отчаяние и усталость все больше проявляются среди населения Украины. Это связано с неудавшимся контрнаступлением и отсутствием перспектив скорого завершения конфликта.
В материале указывается, что украинцы начинают понимать, что конфликт, вероятно, затянется. Большие опасения вызывает то, что внутренние противоречия и раздоры в руководстве страны повлияют на помощь Запада. Люди опасаются, что из-за этого страна останется без поддержки. Если добавить к этому тревогу по поводу призыва на военную службу и негодование по поводу коррупции, то предстоящие зимние месяцы выглядят еще более мрачными, отмечается в публикации.
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