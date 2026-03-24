Боец СВО Отец рассказал о спасении группы от гибели корректировщиком Дядей Ваней в ДНР
Российский военнослужащий, пулеметчик-штурмовик с позывным Отец, рассказал, как в Новомихайловке корректировщик с позывным Дядя Ваня спас его группу, хотя бойцы даже не были с ним лично знакомы.
В беседе с военкором RT Владом Андрицей он сообщил, что Дядя Ваня отработал по секторам и позициям противника, которые вели огонь по штурмовикам, и тем самым заставил их пригнуться. Благодаря этому группа смогла выйти из-под обстрела.
По словам бойца, в ходе боя корректировщик получил тяжелые ранения, в том числе лишился ноги. Эвакуировали его военнослужащие Минобороны.
Военный также объяснил, что позывной Отец получил из-за большой семьи — он рано стал папой, а к 37 годам уже является многодетным отцом.
