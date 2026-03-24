Военнопленный ВСУ рассказал о расстрелах на украинских полигонах

24 марта 2026, 09:18

Мобилизованных в ВСУ заключенных жестоко избивали за попытки побега

Фото: iStock/Prostock-Studio

Экс-заключенные, которых мобилизовали в ВСУ, подвергались жестоким наказаниям за попытки побега с учебного полигона Подлесное в Днепропетровской области. Об этом рассказал украинский военнопленный Дмитрий Литвин.





По его словам, которые приводит РИА Новости, сбежавших из лагеря мобилизованных после задержания избивали бейсбольными битами. Большинство пойманных беглецов возвращали в расположение части и избивали в наказание.

«Это не раз, не два, это и двадцать, и тридцать, и пятьдесят [ударов]», — добавил Литвин.