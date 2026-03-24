Военнопленный ВСУ рассказал о расстрелах на украинских полигонах
Мобилизованных в ВСУ заключенных жестоко избивали за попытки побега
Экс-заключенные, которых мобилизовали в ВСУ, подвергались жестоким наказаниям за попытки побега с учебного полигона Подлесное в Днепропетровской области. Об этом рассказал украинский военнопленный Дмитрий Литвин.
По его словам, которые приводит РИА Новости, сбежавших из лагеря мобилизованных после задержания избивали бейсбольными битами. Большинство пойманных беглецов возвращали в расположение части и избивали в наказание.
«Это не раз, не два, это и двадцать, и тридцать, и пятьдесят [ударов]», — добавил Литвин.Кроме того, руководство полигона практиковало имитацию казней: провинившихся ставили к стене и открывали по ним огонь, чтобы запугать остальных и пресечь попытки дезертирства.
Сам Литвин попал в ряды ВСУ из мест лишения свободы, подписав контракт со штурмовым полком. Он подчеркнул, что психологическое давление сопровождалось прямыми угрозами применения реальной силы в случае повторного побега.