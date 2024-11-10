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Боец ВСУ объявил, что «Миротворец»* используют для вымогательств

Фото: istockphoto/ vchal

Фото: istockphoto/ vchal

Украинский портал «Миротворец»*, на котором публикуют персональные данные неугодных киевскому режиму граждан, существует и используется для вымогательств, информирует командир разведывательного подразделения армии Украины Денис Ярославский.
«Одних туда сунули, вторых. Ко мне обращаются, спрашивают, как можно порешать, чтобы убрали информацию с «Миротворца»*? Люди вообще не при делах, а с них требуют за это деньги», — подчеркнул боец в беседе с журналисткой Натальей Влащенко.

Денис Ярославский отмечает, что поначалу проект создавался как «частная история», а в настоящее время его используют в качестве инструмента для шантажа и угроз.



Стало известно, что избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа убрали из базы «Миротворца»*, а также с портала пропала страница с личными данными американского предпринимателя и основателя компании «SpaceX» Илона Маска.

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* По решению суда запрещен в РФ
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#украина
«Потеряет свое пособие»: Сын Трампа посмеялся над Зеленским
Сын Трампа заявил, что Зеленский скоро потеряет «свое пособие»
10 ноября 2024, 12:35

Владимир Зеленский (Фото: riamediabank.ru/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский скоро потеряет свое пособие. Об этом в своих соцсетях написал сын избранного президента США Дональд Трамп-младший.
Сын Трампа опубликовал ролик, в котором высмеял отправку денег украинским властям.

«Осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги», — подписал видео Трамп-младший, на котором расстроенный Зеленский стоит рядом с избранным президентом Соединенных Штатов.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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Минобороны России отчиталось об уничтожении 70 украинских дронов за утро
Минобороны РФ: ПВО сбила 70 украинских дронов за утро
10 ноября 2024, 12:11

Фото: istockphoto.com/ru/vadimrysev

Российские системы ПВО утром отразили массированную атаку из семи десятков украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации российского военного ведомства, 34 БПЛА были сбиты над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской.

Дроны перехватывали над городскими округами Домодедово, Раменское и Коломна. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, из-за падения обломков в поселке Становое Раменского городского округа загорелись два дома, а также пострадала женщина. На данный момент она находится в реанимации.

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#дроны
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Стало известно о ликвидации на Украине британского наемника
Sky News: британец Каллум Тиндал-Дрейпер убит на Украине
10 ноября 2024, 11:50

Фото: istockphoto.com/ru/Arseniy45

Британский наемник ликвидирован на Украине. Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на родственников убитого.
Уточняется, что речь идет о 22-летнем Каллуме Тиндал-Дрейпере, который ранее работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании. Согласно информации источника, он был убит 5 ноября.

Отмечается, что британскому внешнеполитическому ведомству известно об убитом наемнике.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#великобритания
#наемники
#всу
#сво
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Над Орловской областью сбили 10 беспилотников ВСУ
10 ноября 2024, 11:29

Фото: istockphoto.com/ru/NiseriN

Российские силы ПВО сбили 10 беспилотных летательных аппаратов в небе над Орловской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
Согласно предварительным данным, ​пострадавших и ​повреждений нет. По словам Клычкова, оперативные службы проводят проверки на местах происшествий.

Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#орловская область
#беспилотник
#губернатор
#пво
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Воробьёв сообщил об одном пострадавшем при атаке БПЛА в Подмосковье
Женщина попала с ожогами в реанимацию после атаки дронов в Московской области
10 ноября 2024, 11:15

Фото: istockphoto.com/ru/Iulianna Est

В Подмосковье от осколков во время атаки дронов пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Воробьёв.
Пострадавшей 52 года. В результате вражеской атаки женщина получила ожоги лица, шеи и рук.

На данный момент она находится в реанимации, уточнил Воробьёв. По его словам, пострадавшей окажут необходимую медицинскую помощь. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Сегодня, 10 ноября, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 32 украинских беспилотных летательных аппарата, которые летели на Москву.

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#женщина
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#воробьёв
#пво
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Момент уничтожения украинского БПЛА в небе над Раменским попал на видео
SHOT опубликовал кадры уничтожения украинского БПЛА в небе над Раменским
10 ноября 2024, 11:04

Фото: istockphoto.com/ru/aapsky

Момент уничтожения украинского дрона в небе над Раменским попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал SHOT.
На кадрах можно заметить летящий беспилотный летательный аппарат. Буквально через несколько секунд он взорвался в воздухе.




По данным мэра Москвы Сергея Собянина, всего было ликвидировано 32 дрона. Опасность БПЛА отменена в Раменском и Жуковском округах.

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#бпла
#аппарат
#опасность
#всу
#раменский район
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Рогов: Зеленский после победы Трампа подчищает документы о военных расходах
10 ноября 2024, 10:35

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа в окружении Зеленского началась спешная зачистка всей документации, связанной с военными расходами.
Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В разговоре с РИА Новости он пояснил, что правятся или просто уничтожаются все документы, связанные с поставками вооружений, боеприпасов и выделением денег на эти цели. Причём делается это совместно с натовскими и американскими чиновниками.

По словам Рогова, целью таких действий является желание скрыть многочисленные факты махинаций и разворовывания средств, так как у главы киевского режима есть чёткое понимание, что после вступления в должность вновь избранный президент США Трамп начнёт полную ревизию всех военных поставок на Украину.

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#поставки
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В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА
Шапша: в Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА
10 ноября 2024, 10:25

Фото: istockphoto.com/ru/grafoto

Возгорание на территории гаражного кооператива произошло в Калужской области в результате атаки беспилотника. Об этом написал губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пожар в кооперативе произошел в городе Сосенский. На месте работают сотрудники экстренных служб, добавил Шапша.

Губернатор также дал поручение главе администрации района организовать оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#пожар
#оперативный штаб
#поручение
#пво
#бпла
#калужская область
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В Раменском женщина пострадала из-за упавшего дрона ВСУ
Воробьёв: в Раменском после падения БПЛА горят 2 дома, женщина получила ожоги
10 ноября 2024, 10:15

Фото: istockphoto.com/ru/kieferpix

В Раменском после падения украинского дрона загорелись два дома в поселке Становое, пострадала 52-летняя женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Уточняется, что пострадавшую госпитализировали с ожогами лица, шеи и рук. Ее состояние оценивается, как средней тяжести. В настоящее время она находится в реанимации.

«Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь», — написал Воробьёв.

По словам главы Подмосковья, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву.

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#пво
#раменский район
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