Боец ВСУ объявил, что «Миротворец»* используют для вымогательств

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Украинский портал «Миротворец»*, на котором публикуют персональные данные неугодных киевскому режиму граждан, существует и используется для вымогательств, информирует командир разведывательного подразделения армии Украины Денис Ярославский.
«Одних туда сунули, вторых. Ко мне обращаются, спрашивают, как можно порешать, чтобы убрали информацию с «Миротворца»*? Люди вообще не при делах, а с них требуют за это деньги», — подчеркнул боец в беседе с журналисткой Натальей Влащенко.
Денис Ярославский отмечает, что поначалу проект создавался как «частная история», а в настоящее время его используют в качестве инструмента для шантажа и угроз.
Стало известно, что избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа убрали из базы «Миротворца»*, а также с портала пропала страница с личными данными американского предпринимателя и основателя компании «SpaceX» Илона Маска.
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* По решению суда запрещен в РФ
Ольга Енгалычева