Богомаз: Украинские террористы обстреляли два села в Брянской области

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ВСУ обстреляли Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы совершили обстрел села Горожанка Суземского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично повреждено одно домовладение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.Позже он добавил, что ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района. Также обошлось без пострадавших. Частично повреждено административное здание. По словам Богомаза, на месте работают оперативные и экстренные службы.
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