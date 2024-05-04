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Богомаз: Украинские террористы обстреляли два села в Брянской области

04 мая 2024, 22:28
Фото: iStock/Standart

Фото: iStock/Standart

ВСУ обстреляли Брянскую область. ​Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.


«Украинские террористы совершили обстрел села Горожанка Суземского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично повреждено одно домовладение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.
Позже он добавил, что ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района. Также обошлось без пострадавших. Частично повреждено административное здание. По словам Богомаза, на месте работают оперативные и экстренные службы.

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В Курской области уничтожили девять украинских БПЛА
Старовойт: средства РЭБ уничтожили девять беспилотников ВСУ в Курской области
04 мая 2024, 21:57

Фото: istock / sommersby

Беспилотники ВСУ были ликвидированы у девяти населенных пунктов в Курской области. Об этом 4 мая сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, устройства были уничтожены у села Гордеевка Кореневского района, посёлка Коренево и Суджи, а также сёл Гоголевка и Горналь Суджанского района, деревни Городище Рыльского района, пункта пропуска «Тёткино» и села Сергеевка Глушковского района.

Девять дронов были сбиты стрелковым оружием в районе хутора Олешня Суджанского района, а несколько других были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в Гуево один дом пострадал от осколков, в Козино повреждения зафиксированы в двух домах, а также нарушено газоснабжение. Также были зафиксированы прилёты недалеко от посёлка Коренево, сёл Гордеевка и Троицкое Кореневского района, при этом никто не пострадал.

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Военный эксперт высказался о значении потери ВСУ эшелона с оружием
Военный эксперт Дандыкин: уничтоженный эшелон оружия мог обеспечить батальон ВСУ
04 мая 2024, 20:12

Фото: iStock/vadimrysev

Эшелон, содержащий западное вооружение и боеприпасы, уничтоженный российскими военными, мог обеспечить целый батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в интервью сайту «Лента.ру» высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Эшелон — это очень серьезное событие, поскольку в нем может содержаться техника и боеприпасы, что делает его эквивалентным значению целого батальона. Каждый подобный эшелон, приближающийся к линии фронта, означает, что нашим военнослужащим и командирам не придется сталкиваться с ним непосредственно в боях, что крайне важно», — подчеркнул он.
Дандыкин также добавил, что чем больше подобных эшелонов будет уничтожено до достижения позиций противника, тем существеннее будут успехи российской армии.

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#боеприпасы
#всу
#вс рф
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ВСУ ударили по православной церкви в Белгородской области прямо перед Пасхой
04 мая 2024, 19:43

Фото: iStock/BrianAJackson

Вооружённые силы Украины нанесли удар по православной церкви в Белгородской области прямо в канун Пасхи, кадры публикует Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, украинский беспилотный летательный аппарат упал в селе Муром в Шебекинском округе Белгорода, рядом со Свято-Троицким храмом.
По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал.

Ранее на Садовом кольце в центре Москвы остановили подозрительный автомобиль. В нём правоохранители обнаружили разобранный беспилотник самолётного типа. Место происшествия оцепили, к нему вызвали сотрудников Федеральной службы безопасности. В настоящий момент устанавливаются дополнительные подробности случившегося.

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#беспилотник
#белгородская область
#всу
#церковь
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«Его ждёт трибунал»: На Украине раскрыли судьбу Зеленского после истечения его полномочий
Экс-депутат Верховной рады Килинкаров: Зеленского ждёт трибунал
04 мая 2024, 19:13

Владимир Зеленский пойдёт под трибунал, когда завершится срок его президентских полномочий, с таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью для «Абзаца».
«Его в любом случае будет ждать трибунал. Он очень надеется на гарантии безопасности британцев, но человек, оказавший им услугу, уже для них интереса не представляет», — прокомментировал ситуацию Килинкаров.

По его словам, тот факт, что Зеленский объявлен в розыск, рано или поздно будет вынужден принять Интерпол и арестовать украинского политика. Пока он находится на посту президента — ему ничего не угрожает, а вот сразу после истечения срока его полномочий он больше не будет защищён.

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#владимир зеленский
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#президент
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В Харькове после взрыва начался пожар на предприятии
04 мая 2024, 18:58

Фото: iStock/Diy13

На производственном предприятии в Индустриальном районе Харькова произошел пожар после взрыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.
Градоначальник сообщил о масштабном возгорании, и уточнил, что четыре человека получили ранения и ожоги. Взрыв был зафиксирован в 4:21 по московскому времени.

Утром 4 мая власти Харькова дважды докладывали о взрывах в городе, и последний раз мэр подтвердил взрыв около 10:00 по московскому времени.

В это же время Министерство обороны России заявило, что российские войска с 28 апреля по 4 мая провели 25 групповых ударов по объектам на Украине, в результате которых были разрушены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса, а также склады ракет и боеприпасов.

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#запорожье
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Майор ВСУ Лапин: ВС РФ быстро уничтожают украинские позиции авиацией и дронами
04 мая 2024, 18:26

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Российская армия обладает подавляющим преимуществом в воздухе. Это позволяет ей быстро и эффективно уничтожать позиции украинских военных беспилотниками, авиабомбами, а также используя истребители.
Об этом заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин. В эфире YouTube-канала Lapin From Ukraine он отметил, что за счёт тотального превосходства в воздухе, которое создаётся не только массовым применением FPV-дронов, но и использованием самолётов и корректируемых авиабомб, позволяет российским военным там, где они не могут атаковать фронтально, разровнять с землёй и буквально разобрать на молекулы позиции ВСУ.

Отставной офицер подчеркнул, что использование российскими войсками авиации и авиабомб, оснащённых универсальными модулями планирования и коррекции, даёт им колоссальное преимущество и позволяет продвигаться вперёд.

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#бомба
#самолет
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В вузах Украины введут промежуточный экзамен для выявления уклонистов
04 мая 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

На Украине будет введён дополнительный промежуточный экзамен для студентов и аспирантов. Это якобы поможет выявлять уклоняющихся от военной службы молодых людей.
Как сообщает украинское издание «Страна.ua», в ближайшее время власти планируют ввести промежуточный экзамен в вузах, несдача которого будет грозить отчислением. Считается, что такая мера поможет выявить недобросовестных граждан, которые, якобы обучаясь, на самом деле уклоняются от воинской службы.

Об этом сообщил заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий. Он также добавил, что дополнительный экзамен предстоит сдавать и аспирантам, начавшим обучение в 2022 году. По мнению замминистра, аспирантура в настоящее время стала способом избежать выполнения «определённых обязанностей». Квалификационный экзамен поможет исправить эту ситуацию.

Как сообщил в феврале этого года заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко, за два последних года количество аспирантов на Украине достигло 20 тысяч человек. При том, что в мирное время их число не превышало двух тысяч.

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#студенты
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МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка
04 мая 2024, 17:21

Фото: iStock/TheaDesign

МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, соответствующая информация опубликована в базе ведомства.
На официальном сайте Министерства внутренних дел России появилась карточка с фотографией Александра Павлюка. В ней указано, что украинских военный командир разыскивается по уголовной статье, однако, по какой именно — не уточняется.

Ранее стало известно, что МВД объявило в розыск сразу двух украинских президентов. В базе розыска появились действующий глава украинского государства Владимир Зеленский, а также бывший лидер Украины Пётр Порошенко. Обоих объявили в розыск по уголовной статье.

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В Крыму призвали Запад прислушаться к политику Вайткусу из Литвы

Украинский эксперт: Преимущество на поле боя за РФ, для ВСУ ситуация критическая
#мвд
#всу
#розыск
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В Крыму призвали Запад прислушаться к политику Вайткусу из Литвы
04 мая 2024, 17:16

Фото: iStock/VvoeVale

Западные страны должны обратить внимание на конструктивную позицию кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса относительно статуса Крыма. С таким мнением в интервью РИА Новости выступил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«Запад должен принять позицию Эдуардаса Вайткуса по Крыму, так как она отражает реальность и заслуживает доверия», — отметил Смирнов.
Ранее Вайткус заявил, что Крым является частью России, поскольку жители полуострова высказали свою волю на референдуме. Он подчеркнул, что результаты опросов до сих пор демонстрируют поддержку большинства крымчан в пользу вхождения полуострова в состав России. Кроме того, Вайткус отметил, что если Литва признала самопровозглашенное Косово, то должна также признать и Крым.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведения референдума, который состоялся после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

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