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Украинские войска обстреляли магазин и хлебный фургон в Горловке

ВСУ обстреляли магазин и сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон в Горловке
02 мая 2024, 03:56
Фото: istock / Standart

Фото: istock / Standart

Украинские войска сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон и обстреляли магазин в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказали очевидцы, торговый павильон полностью сгорел.

«Оно «гупнуло», и мы заскочили в подъезд. А потом смотрим — горит магазин. Он сгорел», — рассказала свидетель происшествия Юлия.


Помимо этого, в ближайших зданиях выбило окна.

Как сообщили в экстренных службах, никто не пострадал. Помощь медиков понадобилась одной женщине, испытавшей сильный стресс.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за последние два дня обстрелами ВСУ были спровоцированы 6 лесных пожаров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области
Губернатор региона Голубев: силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области
02 мая 2024, 03:17

Фото: istock / chameleonseye

Российские силы противовоздушной обороны сбили 2 беспилотника в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Телеграм-канале.
«Сегодня около 02.00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА», — написал глава региона.
По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений объектов не зафиксировано

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#беспилотник
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В Орловской области дроны ВСУ повредили инфраструктуру
Клычков: в Орловской области при ликвидации БПЛА повредили инфраструктуру
02 мая 2024, 00:49

Фото: istock / NiseriN

Орловская область подверглась атаке беспилотных летальных аппаратов ВСУ, вследствие чего оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры на территории Глазуновского и Свердловского районов. Об этом проинформировал губернатор региона Андрей Клычков в Телеграм-канале.
«На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — написал Клычков.
Как сообщил региональный глава, на месте происшествия работают оперативные службы. Последствия атаки устраняются, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки РСЗО HIMARS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
#всу
#инфраструктура
#электроэнергия
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ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки РСЗО HIMARS
Комплекс «Искандер» ВС РФ уничтожил две пусковые установки HIMARS
02 мая 2024, 00:37

Фото: istock / vadimrysev

Вооруженные силы РФ уничтожили 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства на Купянском направлении. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в Минобороны.
По данным собеседника издания, расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» группировки войск «Запад» в районе населенного пункта Лелюковка в Харьковской области ударил по позициям ожидания пусковых установок РСЗО HIMARS.

«В результате две установки были уничтожены», — рассказал источник.
До этого сообщалось, что мощный пожар с детонациями произошёл на складах «Новой почты» в Одессе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Одессе произошел крупный пожар с детонацией
Mash: Мощный пожар с детонациями произошёл на складах «Новой почты» в Одессе
02 мая 2024, 00:12

Фото: istock / O_Lypa

Российские военные нанесли мощный ракетный удар по складам логистической компании «Новая Почта» в Одессе. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По данным издания, Вооруженные сил Украины используют «Новую Почту» для военной логистики и хранения техники с боеприпасами.

Очевидцы рассказали, что в ночь на 2 мая в центре Одессы было зафиксировано как минимум два ракетных прилета. Сейчас раздаются повторные взрывы.

На место съезжаются военные, огораживают территорию.

До этого сообщалось, что после украинских обстрелов Херсонской области начались лесные пожары. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью
Богомаз : Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
01 мая 2024, 23:55

Фото: istock / NiseriN

Российские средства ПВО ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Богомаз в своем Телегам-канале.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава области.
Как сообщает губернатор, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее в Липецкой области вводится режим воздушной опасности.

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#бпла
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В Липецкой области вводится режим воздушной опасности
Липецкий губернатор Артамонов сообщил о режиме воздушной опасности в области
01 мая 2024, 23:15

Фото: istock / Photoboyko

На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Телеграм-канале.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал глава области.
Артамонов также призвал следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
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Подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе
01 мая 2024, 22:57

Фото: iStock/Leonid Ikan

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины в микрорайоне Таирово Киевского района Одессы.
Об этом вечером 1 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 22.00 произошел удар в районе отделения "Новой почты" в микрорайоне Таирово, Киевского района города Одессы. Площадь возгорания превышает сотню квадратных метров, а детонация была слышна. Взрыв был замечен в радиусе 20 километров, и детонация продолжается», — отметил собеседник агентства.
По словам Лебедева, удар был нанесен по складу боеприпасов, куда недавно доставили новые боеприпасы.

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В Белгородской и Курской областях объявлена опасность атаки беспилотников
01 мая 2024, 22:17

Фото: istock / NatureNow

В Белгородской и Курской областях местные власти объявили угрозу атаки беспилотных летающих аппаратов.
Согласно сообщению в Telegram-канале МЧС Белгородской области, в регионе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Просителей призывают проявить повышенную бдительность и оставаться настороже.

В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт в своем официальном Telegram-канале сообщил о готовности сил и средств противовоздушной обороны к возможной отражению атаки беспилотников.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Старовойт.

Отмечается, что это вторая тревога в Курской области за последние несколько часов.

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Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Горловке
01 мая 2024, 21:41

Фото: iStock/RamonCast

В среду вечером украинские войска в течение 20 минут выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В сообщениях представительства в Telegram-канале отмечается, что обстрел произошел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению от населенного пункта Дзержинск к населенному пункту Горловка (Никитовский район).

Ранее Горловка была атакована украинскими войсками с использованием беспилотника-камикадзе. Важно отметить, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО.

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