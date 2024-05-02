Украинские войска обстреляли магазин и хлебный фургон в Горловке

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Украинские войска сбросили боеприпас с дрона на хлебный фургон и обстреляли магазин в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказали очевидцы, торговый павильон полностью сгорел.
Помимо этого, в ближайших зданиях выбило окна.
Как сообщили в экстренных службах, никто не пострадал. Помощь медиков понадобилась одной женщине, испытавшей сильный стресс.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за последние два дня обстрелами ВСУ были спровоцированы 6 лесных пожаров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Оно «гупнуло», и мы заскочили в подъезд. А потом смотрим — горит магазин. Он сгорел», — рассказала свидетель происшествия Юлия.
Помимо этого, в ближайших зданиях выбило окна.
Как сообщили в экстренных службах, никто не пострадал. Помощь медиков понадобилась одной женщине, испытавшей сильный стресс.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за последние два дня обстрелами ВСУ были спровоцированы 6 лесных пожаров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак