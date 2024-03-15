Болгария отправила на Украину 30 вагонов с бронетранспортёрами

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Болгария отправила Украине первый эшелон бронетранспортёров, состоящий и3 тридцати вагонов, рассказал на пресс-конференции глава Минобороны страны Тодор Тогарев. Его заявление цитирует Болгарское национальное телевидение.
По словам главы болгарского военного ведомства расходы по отправке партии БТР превысили 170 тысяч левов или 85 тысяч евро, при этом в транспортировке были задействованы почти две с половиной сотни военнослужащих.
Напомним, что не так давно, в феврале 2024 года, портал Euractiv сообщил, что официальная София задерживает поставку сотни бронетранспортёров Киеву, так как министерство обороны Болгарии обратилось к НАТО с просьбой покрыть необходимые для этого транспортные расходы.
Как рассказал депутат Народного собрания Болгарии Ивайло Мирчев, сложность перевозки БТР возникла из-за задействования большого количества составов.
Министр экономики Болгария Никола Стоянов ещё в декабре 2022 года заявил о том, что страна поставит Украине стрелковое оружие и боеприпасы. При этом уточняется, что поддержка Украины со стороны Болгарии будет осуществляться на основании решения парламента. Кроме того, эта помощь никак не должна повлиять на боеготовность болгарской армии.
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Напомним, что не так давно, в феврале 2024 года, портал Euractiv сообщил, что официальная София задерживает поставку сотни бронетранспортёров Киеву, так как министерство обороны Болгарии обратилось к НАТО с просьбой покрыть необходимые для этого транспортные расходы.
Министр экономики Болгария Никола Стоянов ещё в декабре 2022 года заявил о том, что страна поставит Украине стрелковое оружие и боеприпасы. При этом уточняется, что поддержка Украины со стороны Болгарии будет осуществляться на основании решения парламента. Кроме того, эта помощь никак не должна повлиять на боеготовность болгарской армии.
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Артем Путинцев